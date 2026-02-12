Profesor s uglednog fakulteta preporučio Epsteinu studenticu: "Vrlo mala i zgodna plavuša"

Nedavno objavljeni dokumenti otkrili su da je istaknuti profesor računalnih znanosti David Gelenter poslao e-mail Jeffreyju Epsteinu u kojem je opisao studenticu kao zgodnu plavušu i preporučio je za posao. Sveučilište Yale priopćilo je da Gelenter neće održavati nastavu dok se preispituje njegovo ponašanje.

Poruke između Davida Gelerntera (70) i pokojnog, osramoćenog financijera bile su među mnoštvom dokumenata povezanih s Epsteinom pokazuju da su se njih dvojica dopisivali o raznim temama, uključujući poslovanje i umjetnost.

U e-poruci Epsteinu u listopadu 2011., nekoliko godina nakon što se Epstein izjasnio krivim za poticanje maloljetne djevojke na prostituciju, Gelernter je napisao da za posao ima "urednicu" - studenticu završne godine Yalea koju je opisao kao "vrlo malu i zgodnu plavušu".

Gelernter je prošli tjedan branio tu poruku u e-mailu poslanom Jeffreyju Brocku, dekanu Yaleovog Fakulteta inženjerstva i primijenjenih znanosti, javlja Yale Daily News. Medij je izvijestio da je Gelernter e-mail proslijedio i studentskim novinama.

Napomenuo je da je Epstein bio "opsjednut djevojkama kao i svaki drugi neoženjeni milijarder na Manhattanu; zapravo, kao i svaki drugi heteroseksualni muškarac" te da je on bio svjestan toga, piše AP.

"Sve dok nisam rekao ništa što bi je na bilo koji zamisliv način osramotilo, rekao bih mu manje-više što je želio", napisao je Gelernter Brocku, izvijestile su novine. "Bila je pametna, šarmantna i prekrasna. Jesam li trebao zataškati tu informaciju? Nikada!"

Dodao je: "Jako mi je drago što sam napisao poruku."

"Sveučilište ne odobrava postupke profesora niti njegov opisani način davanja preporuka svojim studentima. Ponašanje profesora je pod preispitivanjem. Dok se preispitivanje ne završi, profesor neće predavati", priopćili su s Yalea.

Gelernter se pridružuje popisu ljudi u SAD-u i Europi, uključujući istaknute političare, koji su pod povećalom zbog Epsteinovih dosjea.

Studenti kojima je predavao bili su šokirani što se njihov profesor spominje u Epsteinovim dosjeima.

"Mislim da me najviše iznenadilo kako je pokušavao obraniti svoje prošle riječi i djela", rekao je 21-godišnji student Kris Aziabor.

U poruci studentima u utorak, Gelernter je ponovno branio svoje e-mailove upućene Epsteinu i rekao da su oni razlog zašto je suspendiran s predavanja.

Profesor je objasnio da je 2011. u e-mailu preporučio studenticu preddiplomskog studij za ljetni posao u Epsteinovoj privatnoj banci i dodao da je ona htjela preporuku. Rekao je da ni on ni studentica u to vrijeme nisu znali da je Epstein osuđeni seksualni prijestupnik.

"Sveučilišni dokaz je osobni, privatni e-mail, iskopan iz gomile Epsteinovih dosjea. Da vam netko da hrpu privatne korespondencije drugih ljudi, biste li se udubili i pročitali je? Naravno da ne. Gospoda i dame ne čitaju jedni drugima poštu", napisao je.