Slavni voditelj otkrio tešku dijagnozu: "Imam agresivan rak"

Poznati britanski voditelj i novinar Jeremy Clarkson (66) otkrio je da mu je dijagnosticiran agresivan oblik raka, što je priopćio u posljednjim epizodama pete sezone serije "Clarkson's Farm", objavljene u srijedu.

Nije jasno kada je točno snimljena snimka, ali serija je snimana 2024. i 2025. godine, a njegovi kolege glumci u seriji Kaleb Cooper i Charlie Ireland bili su vidno šokirani viješću.

Bivši voditelj Top Geara nije pojasnio koja mu je vrsta raka dijagnosticirana, ali ga je opisao kao agresivan i rekao je da mu je dio prostate uklonjen kao dio liječenja. "Nestao sam prošli tjedan i imao sam biopsiju, i to je rak, i agresivan je, ali je jako rano", rekao je, piše BBC.

Clarkson je dodao da je znao "od svibnja". "Obećavam da ću biti dobro", rekao je dvojici muškaraca, dodajući da će biti izvan stroja neko vrijeme.

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U utorak navečer, nekoliko sati prije izlaska posljednje dvije epizode, Clarkson je podijelio video na svojem Instagramu u kojem je upozorio obožavatelje da će ih teško pratiti.

Zdravlje voditelja Grand Toura bila je tema pete sezone programa, koja je započela Clarksonovim govorom o zahvatu na srcu kojem je podvrgnut u listopadu 2024. U to je vrijeme, u svojoj kolumni za Sunday Times napisao da je od arterija koje hrane njegovo srce hranjivom krvlju, jedna bila potpuno blokirana, a druga od tri išla je u tom smjeru.

Rekao je da mu je ugrađen stent, cijev koja se ubacuje u suženu ili blokiranu arteriju kako bi se otvorila i omogućio slobodniji protok krvi.

Uprkos novoj teškoj dijagnozi, Clarkson nastavlja s poslovnim obavezama, a potvrđeno je da će popularna serija "Clarkson's Farm" dobiti i šestu sezonu, čije će snimanje biti prilagođeno njegovu oporavku.