Otok iz snova pretvorio se u noćnu moru: Smrad, dim i požar koji gori već dvije godine

Nesnosan smrad. Požar koji tinja mjesecima. Dim. Eksplozije - sve je to svakodnevica stanovnika jednog od najljepših hrvatskih otoka i godinu dana nakon prvog priloga ekipe Poziva. Održani su lokalni izbori, vlast se promijenila, no odlagalište je ostalo, a zabrinutost među građanima raste.

"Vidio se crni plamen i sukljao je dim i letjelo je smeće po cijelom otoku, pepeo, prašina, kao u filmu 'Dan poslije'", ispričao je Kristijan Župan.

Iz DVD-a Vis kažu - deponij je nemoguće ugastiti "zbog njegove konfiguracije".

Požari i otpad na Visu - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Otok poznat po netaknutoj prirodi i kristalno čistom moru već gotovo dvije godine vodi bitku s požarom koji tinja na ilegalnom odlagalištu otpada Wellington. Vatra povremeno nestane iz pogleda, ali nikada potpuno ne ugasne. Smješten tek kilometar i 400 metara zračne linije od središta grada ilegalni deponij prava je noćna mora viških vatrogasca.

"To ljudi misle da je deponij kao svugdje gdje je normalan deponij, ali ovo nije. Ovo je sve samo ne normalan deponij. To je jedna provalija u koju se baca smeće i onda se to smeće zatrpava i ta provalija samo raste, raste, raste", ispričao je zapovjednik DVD-a Vis, Toni Mratinić.

Požari i otpad na Visu - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Požari i otpad na Visu - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Odlagalište se danas prostire na više katastarskih čestica. No Višane ne zabrinjava samo pitanje vlasništva, već i "uzaludnog" recikliranja. "Turisti su zgroženi, znači dođu u luku i gledaju odakle taj smrad. Mislim, ti nemaš potrebu uopće onda ni pojesti u restoranu, niti otići u kafić sjesti, uživati u pogledu, jer imaš osjećaj kao da si došao u štalu", priča Dora Novak.

Ilegalnim smetlištem upravlja gradska tvrtka Gradina. Zašto odlažu na ilegalnom odlagalištu direktor ima poprilično jasno opravdanje.

"Drugog odlagališta na otoku Visu nema", rekao je Vicko Sviličić. Potvrdio je i da se, u principu, odlaže bez dozvola. "To je jednostavno naslijeđeno stanje, procedure su spore, puno je uključenih aktera i to će sigurno trajati neko vrijeme."

A bivši direktor za čije vrijeme se isto ilegalno odlagalo tvrdi - suprotno.

"Apsolutno ništa nije napravljeno od onoga što su navodili. Sve stoji, ništa se ne radi. Obećanja i dalje se nastavljaju sa obećanjima. Osvojili su, ajmo reći izbore između ostaloga jer su temeljili svoj program na sanaciji Wellingtona", rekao je Damir Mumanović.

Aktualni gradonačelnik Komiže kaže da ta teza baš ne drži baš vodu. Iako je prije bio za njegovo zatvaranje - danas uvjerava - situacija je pod kontrolom. No, struka se ne slaže.

Požari i otpad na Visu - 6 Foto: DNEVNIK.hr

"Ovoj požar traje od kolovoza 2024. godine. Ne može se napraviti sanacija ako je taj otpad pomiješan kao biološki otpad, drvena građa, plastika i drugo. Kod takvog dolazi do oksidacije i do razvijanja topline. Kod biološkog otpada oslobađa se plin metan koji je zapaljiv i pod određenim uvjetima dolazi do samozapaljenja", objasnio je Zvonko Rumenjak, sudski vještak za požare.

Nesnosan smrad širi se i kilometrima daleko. Vis do otvaranja županijskog centra za gospodarenje otpadom "Lećevica", čije otvaranje je predviđeno krajem 2028., nema alternative.

"To je velika tragedija, pogotovo ako vidite kakve su uvale, kakvo je more... Ako se ovo ne riješi, budućim generacijama onda ostavljamo karcinome, bolesti i ništa dobroga", poručio je mještanin Toni Bunčić.

Gradonačelnik poručio: Za godinu dana...

"Krenuli smo u sanaciju, odnosno napravili smo sve korake nužne za sanaciju ovoga deponija. Ja i kolega, gradonačelnik Komiže, kad smo prije godinu dana stupili na dužnost, bili smo svjesni problema ovoga deponija. Prvo, da nema sve dozvole koje treba imati, a i bili smo svjesni činjenice da na ovom deponiju postoji jedno podzemno žarište. Problem ne možemo riješiti dok ne profunkcionira Lećevica", poručio je gradonačelnik Visa Hrvoje Mratinić.

Domagoj Mikić i Hrvoje Mratinić (Foto: DNEVNIK.hr)

Kaže, krenuli su u rješavanje problema, napravljena je termovizija i sve je poslano konzultantskoj tvrtki koja će napraviti elaborat. No, nije odgovorio na pitanje kad se očekuje i konačan rezultat - građanima poručuje da će elaborat doći kroz par dana i da se trenutno otpad odlaže na dio za koji su istraživanja pokazala da nema opasnosti.

"Ja sam nadam da ćemo mi za godinu dana imati rezultate za građane da će ovo biti saniran deponij. Ja molim, djelatnike, odnosno direktora Lećevice, nadzorni odbor, a posebno sa predsjednikom nadzornog odbora da se pokrenu i da stvarno ta Lećevica zaživi 2028. Napravili smo sve da osiguramo uvijete da do 2028., ako treba i do 2030. možemo odlagat miješani komunalni otpad na otoku Visu bez straha da će više doći do novog zapaljenja", rekao je Mratinić.

Hrvoje Mratinić - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Cijelu priču s Visa, borbe građana, ali i vatrogasaca, kao i razgovor s gradonačelnikom, pogledajte u prilogu.

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