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Otok iz snova pretvorio se u noćnu moru: Smrad, dim i požar koji gori već dvije godine

Piše DNEVNIK.hr, Domagoj Mikić, Tea Johman Nitraj, 21. lipnja 2026. @ 20:25 komentari
Domagoj Mikić i Hrvoje Mratinić
Domagoj Mikić i Hrvoje Mratinić Foto: DNEVNIK.hr
Ekipa Poziva istražila je hoće li i tko konačno prekinuti začarani krug u kojem Višani žive godinama - krug u kojem brže od brda otpada raste jedino brdo neispunjenih obećanja.
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