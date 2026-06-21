Picula odgovorio na žestoke prozivke Brnabić: "Stvara uvjete za nastavk harange"

Iz Srbije ponovno optužbe na račun Hrvatske. Ana Brnabić oštro je prozvala Tonina Piculu, izvjestitelja Europskog parlamenta za Srbiju. Na konferenciji za medije, koju je sazvala zbog istrage o uporabi zvučnog topa na beogradskom prosvjedu prošle godine, ustvrdila je da je afera zvučni top bila lažna i unaprijed isplanirana s ciljem da se našteti Vučiću i Srbiji. Izjavila je i kako nitko od ozbiljnih dužnosnika Europske unije nije optuživao Srbiju za zvučni top.

Zvučni top - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Zvučni top - 4 Foto: DNEVNIK.hr

"Onda na pozornicu stupa teška konjica. Tonino Picula, s dežurnom ekipom europarlamentaraca kao što su Joveva, Prebilič, Gozi i ostali, koji onda to sve preuzimaju na sebe i tu dolazimo do toga tko će u stvari biti najvažniji za taj "mastan odgovor Bruxellesa". Tonino Picula ne stavlja zvučni top u jednu rezoluciju. Nije dovoljno da ga stavi u dvije rezolucije nego Tonino Picula piše tri rezolucije o zvučnom topu. ", rekla je Ana Brnabić, predsjednica Skupštine.

Ana Brnabić Foto: DNEVNIK.hr

Zvučni top - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Na prozivke je odgovorio Tonino Picula.

Zvučni top - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Ana Brnabić Foto: DNEVNIK.hr

"Predsjednica Skupštine Brnabić svojim isforsiranim reakcijama stvara uvjete za nastavak harange koja je već krenula preko režimskih tabloida.

To govori o nervoznim reakcijama režima koji je itekako pod pritiskom vlastitih građana, te će pokušati sve kako bi demonizirao političke oponente u situaciji kada je vrlo vjerojatno da se u narednom razdoblju održe izbori", rekao je Tonino Picula, izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju.