VIDEO Veliki napad na Rusiju: Gore rafinerija i veliko skladište

U napadu bespilotnom letjelicom zapaljena su skladišta i energetsko postrojenje u ruskoj Volgogradskoj oblasti u petak, pri čemu je ozlijeđeno pet osoba, kazao je regionalni guverner Andrej Bočarov, no nije pružio pojedinosti o objektima.

U pokrajini se nalazi rafinerija nafte u vlasništvu ruske naftne tvrtke Lukoil. Pet osoba je potražilo liječničku pomoć nakon napada, dodao je Bočarov na komunikacijskoj platformi Telegram.

Najveća ruska internetska trgovina Wildberries je u priopćenju na Telegramu rekla da je izbio požar u jednom od njenih logističkih centara u gradu Volgogradu nakon napada, ali da nije bilo ozlijeđenih.

Jedna žena je ozlijeđena u susjednoj Rostovskoj oblasti nakon napada dronom u gradu Gukovu, kazao je regionalni guverner na Telegramu.

Drone attack on Russia: oil refineries and Wildberries warehouses are on fire.



▪️ In Volgograd, the Lukoil-Volgogradneftepererabotka oil refinery and a Wildberries logistics center are burning.



▪️ In Kaspiysk, Dagestan, residents report drone attacks and explosions in the port… pic.twitter.com/lsm2ghOt2f — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 31, 2026

Ukrajina je nedavno pojačala napade na objekte tvrtke Wildberriesa dok nastavlja s napadima na energetska postrojenja koja su dovela do opskrbne krize u većem dijelu Rusije.

Wildberries, čija su druga skladišta također pogođena u četvrtak, ranije je kazao da je isplatio drugi obrok financijske podrške za gotovo 100.000 prodavača čija roba je oštećena u njegovim skladištima.

Ukrajina, čiji su gradovi pod gotovo neprestanim ruskim napadima, tvrdi da njeni napadi duboko unutar Rusije predstavljaju "dalekometne sankcije" s ciljem da umanje vojne kapacitete Moskve te je prisile da završi četiri i po godine dug sukob, piše Reuters.