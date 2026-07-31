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VIDEO Veliki napad na Rusiju: Gore rafinerija i veliko skladište

PišeHina, 31. srpnja 2026. @ 08:05 komentari
Veliki napad dronovima na Rusiju
Veliki napad dronovima na Rusiju Foto: Screenshot/X
Ukrajina je nedavno pojačala napade na objekte tvrtke Wildberriesa dok nastavlja s napadima na energetska postrojenja koja su dovela do opskrbne krize u većem dijelu Rusije.
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