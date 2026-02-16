"Rekli su da je tijelo u kontejneru. Kad su otvorili vrata, leševi su bili naslagani jedni na druge"

Nekoliko tjedana nakon što su Iran potresli masovni prosvjedi, a još više brutalni odgovor snaga sigurnosti, iz unutrašnjosti zemlje stižu svjedočanstva koja graniče s nepojmljivim. Nasrin, Iranka s adresom u Njemačkoj, ispričala je za Sky News tragičnu sudbinu svoga 37-godišnjeg nećaka Hoomana, koji je ubijen u siječnju u gradu Lahijanu.

Njegova smrt postala je simbol okrutnosti sustava koji ne samo da oduzima živote već od obitelji žrtava naplaćuje i troškove vlastite egzekucije.

Hooman se prosvjedima pridružio na sjeveru zemlje vjerujući u promjenu. Sat vremena prije nego što je pogođen, svom je prijatelju poslao poruku, koja se danas dijeli društvenim mrežama: "Ako se ne vratim, znaj da sam umro kako bi drugi mogli biti slobodni."

Potresno svjedočanstvo iz Irana - 3 Foto: Screenshot/Youtube

Njegova teta Nasrin kroz suze opisuje trenutak kada je nenaoružan izašao na ulicu.

"Hooman je na ulicu izašao bez oružja. U džepovima nije imao čak ni kamenčić da se obrani, ali je upucan vojnim metkom", priča Nasrin uz mješavinu bijesa i nevjerice.

Potraga za tijelom u kontejnerima

Nakon ubojstva kalvarija obitelji tek je počela. Tijelo je prebačeno u grad Rasht, gdje su vlasti optužene za najkrvavije gušenje prosvjeda. Kada su članovi obitelji konačno stigli do mjesta na kojem su se čuvali posmrtni ostaci, zatekli su stotine ljudi u neopisivoj patnji.

"Bilo je nekoliko kontejnera. Rekli su da su tijela unutra. Kad su otvorili vrata, vidjeli su leševe naslagane jedni na druge. Morali su sami kopati i tražiti svoje dijete", prepričava Nasrin jezive detalje.

Potresno svjedočanstvo iz Irana - 2 Foto: Screenshot/Youtube

Nakon što su pronašli Hoomana, obitelj je bila suočena s dvama ultimativnim zahtjevima vlasti: morali su ga pokopati odmah, bez ikakve ceremonije, i potpisati dokument kojim se obvezuju na šutnju o svemu što se dogodilo. No najbizarniji i najokrutniji detalj uslijedio je na samom kraju.

"Morali su platiti novac za metak koji je ubio njihova sina. Jesu li to ljudi na vlasti ili su to obični ubojice?" pita se Nasrin.

Na pitanje koga smatra odgovornim za tu tragediju, Nasrin nema dvojbe:

"Iranska vlada, mullah-režim. Svi su oni ubojice, svi imaju krv iranskog naroda na svojim rukama."

"Promjena mora doći iznutra"

Dok međunarodna zajednica, predvođena SAD-om, prijeti upotrebom sile i šalje ratne brodove, Nasrin smatra da to nije rješenje. Iako nema nade u diplomatske napore Donalda Trumpa, oštro se protivi vojnoj intervenciji izvana.

Potresno svjedočanstvo iz Irana - 1 Foto: Screenshot/Youtube

"Ljudi u Iranu se mogu sami riješiti ove vlade, ali trebamo im pomoći sankcijama, ne ratom. Oni koji dolaze izvana samo žele rat i uništenje naše zemlje. Mi to ne želimo. Promjena mora doći iznutra", zaključuje ona.

Iransko veleposlanstvo u Londonu još se nije očitovalo o tim optužbama. Službene brojke režima govore o 3.000 mrtvih, uključujući civile i snage sigurnosti, dok neovisni izvori strahuju da je stvarni broj znatno veći.