Svi ga jedu, a od cijene boli glava: Kad vide koliko košta u Beču, mnogima je muka

Domaća hrana u Hrvatskoj sve je skuplja, a proizvođači teško mogu konkurirati uvoznoj. Potrošači se iznenade kad vide cijene, dok službene statistike pokazuju da su prosječne proizvođačke cijene u poljoprivredi od 2020. skočile za više od 40 posto.

U pet godina proizvođačka cijena povrća porasla je za 51 posto, voća za oko 40 posto, goveda za 98 posto, a jaja za više od 100 posto. Cijene koje plaćaju hrvatski građani među su najvišima u Europi, što potvrđuju i iskustva onih koji su živjeli u inozemstvu, poput Beča, gdje su cijene znatno niže.

Ove zime statistike bilježe i pad nekih cijena. Primjerice, cijena svinja pala je za 19 posto, povrća za 6,7 posto, a voća za oko 15 posto. Niže cijene jabuka rezultat su dvije elementarne nepogode koje su povećale udio druge i treće klase u proizvodnji.

Stručnjaci i proizvođači upozoravaju da hrvatska poljoprivreda gubi stabilnost. Hrvatska više nije samodostatna u proizvodnji jabuka, a ekonomska održivost poljoprivrednih sektora, poput svinjogojstva, postaje sve teža. Proizvođači pozivaju na pronalazak rješenja kako bi se zaštitila domaća proizvodnja i osigurala dostupnost hrane potrošačima.

Više pogledajte u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Marine Bešić Đukarić.