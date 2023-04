Potres magnitude 3,9 pogodio je jug Italije u 14:06 sati.

⚠Preliminary info: M3.9 #earthquake (#terremoto) about 5 km NE of #Messina (#Italy) 3 min ago (local time 14:06:30). Updates at:

