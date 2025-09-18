Istok Rusije pogodio potres od 7,8 stupnjeva po Richteru: "Iskreno, sve ovo sr*nje me počinje plašiti"

Nakon što je 30. srpnja 2025. poluotok Kamčatkupogodio potres od 8,8 stupnjeva po Richteru, večeras je opet isti dio Rusije pogodio potres, ovaj put nešto blaži, ali svejedno jak sa 7,8 stupnjeva.

Kako piše Euromediteranski seizmološki centar (EMSC) Epicentar potresa bio je u moru, zabilježen je na lokaciji 53.272° sjeverne geografske širine i 160.518° istočne dužine, na dubini od 20 kilometara ispod površine Zemlje.

Lokalno stanovništvo na stranicama EMSC-a ostavljaju svoja svjedočanstva o potresu.

"Dače, 14 km od obilaznice. Brvnara kao da pluta na valovima. U pozadini se čuje zujanje i vibracije. Iskreno, sve ovo sranje me počinje plašiti", piše jedan.

"Potres se snažno osjetio. U to vrijeme bio sam kod kuće; dogodilo se otprilike u 6:59 ujutro. Sve se počelo tresti, stvari su padale s polica, a pala je i slika", piše drugi.

"Dobro jutro, Kamčatka! Ovdje Radio Novoje Benevo, i započinjemo dan s malo tjelovježbe. Naša prva vježba je skakanje iz kreveta sa saltom. Ustani, ustani, trči, trči", piše jedan šaljivi.

"Kamčatka je malo pretjerala u pokušajima da probudi stanovnike", žali se još jedan.

"Moglo je trajati dugo. Posuđe je zveckalo, vrata ormarića su se tresla, mačke su trčale okolo", prepričava stanovnik Kamčatke.

🌋BREAKING: Another earthquake and tsunami threat in Kamchatka



The tremor had a magnitude of 7.2.



On July 30, the peninsula was hit by the strongest quake in 70 years, which triggered volcanic activity — and Kamchatka is still shaking. pic.twitter.com/SJ7Pvfyf8J — NEXTA (@nexta_tv) September 18, 2025

Na platformi X pojavile su se i prve snimke na kojima se vidi kako trese ovaj potres.