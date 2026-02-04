Posljednji dan odmora u raju na zemlji pretvorio se u neopisivi horor: “Mislio sam da ću umrijeti”

Bio je posljednji sat posljednjeg dana odmora Petera Smitha na Tobagu kada je odlučio okupati se u moru.

"Uvjeti su bili savršeni za plivanje", prisjeća se umirovljeni IT direktor, dodajući: "Zaronio sam u valove, otplivao najviše šest metara i stajao u vodi do struka".

Peter i supruga Joanna iz Hertfordshirea bili su na plaži s prijateljima, a posljednje o čemu su razmišljali bio je rizik od napada morskog psa - nešto što se na ovom malom karipskom otoku gotovo nikad ne događa.

"Odjednom sam osjetio kako me u nogu udara vrlo težak predmet. Pogledao sam dolje i tamo je bio morski pas – i bio je velik", kaže Peter.

"Bio je gotovo tri metra velik. U tom trenutku mozak počne raditi brzinom od 1600 kilometara na sat", rekao je.

Napao ga je morski pas bik, jedna od najopasnijih vrsta na svijetu, poznata po tome što lovi u plitkim vodama.

Peter je za BBC News ispričao zastrašujuće iskustvo i objasnio zašto se unatoč svemu i dalje ne boji morskih pasa.

Šezdesetšestogodišnjak kaže da je odmah prepoznao čeljusti koje su mu se stezale oko noge. U strahu da će ga morski pas povući pod vodu, odlučio se boriti.

"Počeo sam udarati morskog psa. Iskreno, ne znam što sam točno pokušavao učiniti, ali udarao sam ga. Nikada u životu nisam ništa udario tako snažno kao tog morskog psa. Nakon ugriza u nogu, napao me i za lijevu ruku, a zatim i za trbuh. Situacija je vrlo brzo postala ozbiljna. Izgubio sam puno krvi", prisjeća se.

Na kraju je morski pas prekinuo napad te su ljudi koji su bili u blizini uspjeli izvući Petra iz vode.

Njegovi prijatelji John i Moira, koji su bili s njim u moru, pomogli su mu u borbi protiv životinje i digli uzbunu. Na plaži je Joanna, potresena Moirinim krikovima, dotrčala do obale.

"Sjećam se da sam ušla u vodu i vidjela njegove strašne ozljede. Vidjela sam kosti, bilo je užasno", prisjeća se.

Peter je prevezen u jedinu bolnicu na Tobagu s dubokim posjekotinama na trbuhu, velikim ugrizom na ruci i s ogromnim dijelom odgrizenog gornjeg dijela bedra.

Opisuje kako je bol postajala sve jača dok su ga smještali u kola hitne pomoći.

"Vrištao sam, plakao, gubio puno krvi i počeo gubiti svijest. Ljudi su vikali na mene da ostanem budan", prisjeća se.

Joanna, 64-godišnja umirovljena djelatnica britanskog NHS-a, kaže da nije znala hoće li joj suprug živ izaći iz kola hitne pomoći.

"Bio je strašno blijed. Bilo je doista zastrašujuće", opisuje.

Prisjeća se i trenutka kada su je liječnici na Tobagu pitali može li potpisati suglasnost za amputaciju udova ako to bude potrebno. Tada su shvatili da ga moraju hitno prebaciti s otoka.

Peter je potom prebačen u bolnicu Jackson Memorial u Miamiju na Floridi, gdje je podvrgnut specijalističkom liječenju. Tijekom sljedećih tjedana prošao je desetke operacija, uključujući i onu u kojoj su mu liječnici rekli da će preko rane postaviti posebnu membranu kako bi se stvorila bolja površina za presađivanje kože.

"Onda su se počeli smijati. Pitali smo ih što je smiješno, a oni su rekli da je membrana napravljena od morskog psa", kaže Peter uz smijeh, dodajući: "Dakle, imam komad morskog psa u nozi".

Tako je započeo dug i težak oporavak. Zbog ozljede gornjeg dijela bedra morao je ponovno učiti hodati, a oštećenje živaca u ruci, koje je uzrokovao ugriz, znači da još uvijek nema osjet u prstima i ima poteškoća s hvatanjem - probleme s kojima će živjeti do kraja života.

"Neizmjerno sam zahvalan. Imam problema s pokretljivošću, ali imam udove. U jednom trenutku izgledalo je kao da ih neću imati", rekao je.

Zahvalnost izražava ne samo liječnicima, nego i prijateljima koji su mu pomogli tijekom napada. "Borili smo se zajedno. To su bili nevjerojatno hrabri ljudi i zauvijek ću im biti zahvalan".

Morski pas bik povezuje se i s nekoliko nedavnih napada u Australiji. Krajem siječnja u zemlji su zabilježena četiri napada u samo 48 sati, od kojih je jedan završio smrću 12-godišnjeg dječaka. Tri napada dogodila su se unutar 15 kilometara na istočnoj obali.

Stručnjaci upozoravaju da su napadi morskih pasa i dalje iznimno rijetki u odnosu na broj ljudi koji se kupaju te podsjećaju da je ocean divlji prostor koji nosi određene rizike.

Prema Međunarodnoj datoteci o napadima morskih pasa, svjetski najpoznatijoj bazi takvih incidenata, napad na Petera 2024. godine bio je prvi i jedini ikad zabilježen napad morskog psa na Tobagu.