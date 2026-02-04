FOTO/VIDEO Policija razotkrila tajni laboratorij: Gotovo da nema što nisu našli od droge, otkrili i posebnu vrstu oružja

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 45-godišnjakom osumnjičenim za proizvodnju i preprodaju droge te nedozvoljeno posjedovanje oružja. Pretragom stana na području Črnomerca pronađen je improvizirani laboratorij te veća količina raznih droga i ručno izrađena kubura.

Policija sumnja da je u stanu na Črnomercu, koristeći opremu za ventilaciju, filtriranje zraka, ovlaživanje i isušivanje, stvorio uvjete za umjetni uzgoj psilocibinskih gljiva. Sumnja se da ih je nakon sazrijevanja sušio, prerađivao i pakirao s ciljem daljnje prodaje.

Sumnja se i da je radi preprodaje nabavljao veće količine marihuane, hašiša, ekstrakta konoplje, MDMA-a, LSD-a i kaktusa čija je djelatna tvar meskalin. Drogu je, navodi zagrebačka policija, u stanu skrivao, vagao i prepakiravao.

Laboratorij i razne vrste droga

Pretragom stana i drugih prostorija kojima se osumnjičeni koristi, obavljenom u ponedjeljak 2. veljače, pronađen je improvizirani laboratorij za uzgoj gljiva. U njemu su se nalazile 23 kutije sa zasađenim psilocibinskim gljivama. Policajci su zaplijenili i 3,97 kilograma marihuane pakirane u 31 omotu, 2,14 kilograma hašiša u 24 omota te 1,78 kilograma psilocibinskih gljiva pakiranih u 22 omota.

Pronađeno je i 108 doza LSD-a, 2,7 grama i jedna tableta MDMA-a, pet kaktusa s meskalinom te 100 mililitara ekstrakta konoplje raspoređenih u deset medicinskih šprica. Oduzete su i dvije digitalne vage s tragovima droge, uređaj za vakuumiranje te novčani iznos za koji se sumnja da je pribavljen preprodajom droge.

Posjedovao i ručno izrađenu kuburu

Provedenim istraživanjem utvrđeno je i da je osumnjičenik protivno zakonu posjedovao vatreno oružje. Naime, pretragom je pronađena ručno izrađena kubura nepoznatog kalibra s dvjema pripadajućim cijevima.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.