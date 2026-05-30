Policija objavila detalje teške nesreće kod Jastrebarskog u kojoj je poginuo maturant

Teška prometna nesreća dogodila se u noći na petak u mjestu Gornja Reka na području Jastrebarskog. U nesreći je smrtno stradao 19-godišnji putnik, dok su još tri osobe ozlijeđene.

Kako je ranije objavljeno, četvero mladih ljudi vraćalo se s maturalne večeri. Poginuli mladić bio je učenik Srednje škole Jastrebarsko i maturant prve generacije logističara.

Prema informacijama policije, nesreća se dogodila oko 2:15 sati kada je 19-godišnji vozač osobnog automobila zagrebačkih registarskih oznaka upravljao vozilom s 1,24 promila alkohola u krvi.

U automobilu su se nalazila još tri 19-godišnjaka, a nitko od putnika nije bio vezan sigurnosnim pojasom.

Mladi vozač kretao se Ulicom Gornja Reka kada je ulaskom u lijevi zavoj izgubio nadzor nad vozilom. Policija navodi kako nije prilagodio brzinu uvjetima na cesti, zbog čega je automobil u zanošenju sletio s kolnika u kanal i udario u betonski stup.

Nakon silovitog udara vozilo je odbačeno te je završilo na nasipu oborinskog kanala, gdje se zaustavilo.

U nesreći je na mjestu događaja poginuo 19-godišnji putnik. Njegovo tijelo prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu.

Jedna 19-godišnja putnica zadobila je teške ozljede te joj je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Lakše su ozlijeđeni vozač i druga putnica iz vozila. Ona je zbrinuta u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, dok je vozaču pomoć pružena u Zavodu za hitnu medicinu.

Zbog sumnje da je izazvao prometnu nesreću sa smrtnom posljedicom, protiv 19-godišnjeg vozača podnesena je kaznena prijava Županijskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici. Nakon kriminalističkog istraživanja predan je pritvorskom nadzorniku.

Karlovački kraj oplakuje pogibiju 19-godišnjeg maturanta, nogometaša koji je igrao juniorski i seniorski nogomet za niželigaša Dugu Resu, nakon vlastite maturalne večeri, piše 24sata.

U subotu i nedjelju u Dugoj Reci održat će se turnir za djecu do 9 i 11 godina, iz kluba su objasnili zašto ga neće otkazati.

"U ovim trenucima je vrlo teško napisati bilo što smisleno, a da ne zvuči šablonski ili otrcano. Tragedija nas je zadesila u trenutku kada smo na našem stadionu trebali uživati u veselju i osmijesima djece povodom našeg turnira. U razgovoru s članovima kluba donijeli smo odluku da turnir ipak održimo.

Ova odluka nije bila laka i sigurno će izazvati negodovanje javnosti, ali smatramo da djecu treba poštedjeti tuge i žalosti koliko god je to moguće. Matija je bio istinski zaljubljenik u nogomet i njemu u spomen ćemo odigrati najdražu mu igru", poručili su u petak navečer iz kluba preminulog, koji je 13. svibnja napunio 19 godina, a do prošlog je ljeta 11 godina igrao za NK Karlovac 1919.