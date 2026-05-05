Skandal težak 80 milijuna eura trese Poljsku, Tusk optužuje vrh države za veze s ruskom mafijom

Poljsko tužiteljstvo pokrenulo je opsežnu istragu protiv platforme Zondacrypto zbog sumnje na obmanjivanje klijenata, što je rezultiralo potencijalnim gubicima od najmanje 350 milijuna zlota (oko 82,5 milijuna eura).

Šef mjenjačice Przemysław Kral trenutačno se nalazi u Izraelu, a istražni organi smatraju da je u bijegu pred njima. On pak tvrdi da je nevin i da je tvrtka solventna, dok napade naziva politički motiviranima.

Prema optužnici, klijenti su navodno bili dovedeni u zabludu oko sigurnosti pohrane novca i kriptovaluta, što je dovelo do masovnih gubitaka. Odvjetnički uredi svakodnevno zaprimaju nove prijave, a pojedinačni gubici sežu od nekoliko tisuća pa sve do sedmeroznamenkastih iznosa u zlotima.

Tuskova "ruska veza": Mafija i obavještajne službe?

Premijer Donald Tusk podigao je temperaturu skandala na najvišu moguću razinu. Tijekom zatvorene sjednice parlamenta, a potom i javno, iznio je snažne optužbe na račun mjenjačice.

"Financijski uspjeh tvrtke ne proizlazi samo iz ruskog novca povezanog s tzv. Bratvom - jednom od najmoćnijih ruskih mafijaških skupina - već i iz ruskih obavještajnih agencija", izjavio je Tusk, koji je povezao te interese s poljskom desnicom.

Iako javni dokazi za te tvrdnje još nisu predočeni, optužba o "ruskom novcu" u Poljskoj ima megatonsku snagu političke atomske bombe.

Skandal je postao središnji dio borbe između proeuropskog premijera Tuska i nacionalističkog predsjednika Karola Nawrockog. Tusk optužuje predsjednika da je dvaput uložio veto na zakone kojima se uvode stroža EU pravila za kriptovalute (MiCA regulacija) sugerirajući da je to činio kako bi zaštitio sumnjive sponzore.

Nawrocki i njegovi suradnici odgovaraju da Tusk koristi sirovi pristup koji prijeti uništenju cijelog inovacijskog tržišta u Poljskoj. Tvrdi da vlada ne štiti građane, već želi istjerati poštene kriptotvrtke iz zemlje, piše POLITICO.

Stranka Pravo i pravda (PiS), iz koje je potekao predsjednik, i stranački lider Jarosław Kaczyński oštro odbacuju bilo kakvu povezanost s mjenjačicom. Kaczyński je čak otišao korak dalje izjavivši da bi podržao potpunu zabranu kriptovaluta.

Veza s američkim konzervativcima i CPAC-om

Zondacrypto nije bila samo poslovna platforma, bila je duboko isprepletena s desnim političkim krugovima.

Sponzorstvo: Tvrtka je financirala poljsko izdanje CPAC-a (najvećeg okupljanja američkih konzervativaca). Podrška iz SAD-a: Upravo na tom događaju Kristi Noem, bivša ministrica Donalda Trumpa, dala je podršku Nawrockom uoči izbora. Donacije: Institut "Suverena Poljska", povezan s bivšim ministrom pravosuđa Zbigniewom Ziobrom, priznao je da je primio 450.000 zlota od bjegunca Krala, iako tvrde da novac nisu izričito tražili.

Dok se Poljska priprema za parlamentarne izbore, ovaj će skandal vjerojatno diktirati tempo kampanje. Pitanje je hoće li Tusk uspjeti dokazati "ruski trag" ili će oporba uvjeriti birače da je riječ o političkom progonu legitimne industrije.