Ljeto je pred vratima, a s njim i dugi, sunčani dani koje svi volimo, ali i pakleni osjećaj vrućine u vlastitom domu. Pravi klima-uređaj može promijeniti cijelu priču: osigurati ugodnu temperaturu, čist zrak i mir tijekom dana. Zamislite: jutarnja kava u tišini, prozori zatvoreni, a zrak u prostoriji svjež i ugodan. Ili večernji film s prijateljicama, bez stalnog zujanja u pozadini.

Ovih pet jednostavnih savjeta kako odabrati pametan uređaj i izbjeći klasične greške pri kupnji pomoći će da uživate u ljetu bez stresa.

Pet savjeta za odabir klime: Kako izbjeći najčešće pogreške pri kupnji (Foto: BOSCH)

1. Snaga uređaja prema prostoru

Nije sve u dizajnu. Pravi odabir snage klime čini čuda. Mali dnevni boravak i velika dnevna soba ne traže isti uređaj. Preslab model stalno radi i nikad ne rashladi prostor, dok prejak troši energiju i novac. Prava snaga znači: ugodno rashlađeno jutro, tiha popodnevna siesta i večernje druženje bez osjećaja ljepljive vrućine.

2. Energetska učinkovitost

Uz ljeto dolaze i visoki računi za struju, ali pametna klima to može ublažiti. Klima s visokom energetskom učinkovitošću štedi novac i energiju, a Boschovi uređaji nude upravo tu ravnotežu: tiho, učinkovito i bez iznenađenja na računu. To znači da možete uživati u hladnom domu dok pripremate brunch s prijateljicama ili radite od kuće, bez brige o struji.

3. Moderne funkcije

Danas klima nije samo hladan zrak. Ona pročišćava zrak, uklanja prašinu i alergene, omogućuje Wi-Fi upravljanje preko mobitela i gotovo neprimjetno radi dok vi uživate u svom ritmu dana. Primjerice, palite uređaj iz kafića dok se vraćate s joge i ulazite u savršeno rashlađen stan. Ili gledate seriju u spavaćoj sobi, a klima radi tiho i nenametljivo u pozadini.

Pet savjeta za odabir klime: Kako izbjeći najčešće pogreške pri kupnji (Foto: BOSCH)

4. Niska razina buke

Ništa ne kvari jutarnju meditaciju ili popodnevni rad od kuće poput stalnog zujanja klime. Pravi uređaji rade tako tiho da zaboravite da su uključeni. Možete piti kavu, razgovarati s prijateljicama ili čitati knjigu, a da vas ništa ne ometa. Taj tihi šum zapravo je luksuz modernog doma.

5. Pametno korištenje

Čak i najbolji klima-uređaj zahtijeva malo pažnje: podesite temperaturu tako da razlika između vanjske i unutarnje bude od 6 do 8 °C, zatvorite prozore i rolete, koristite funkciju odvlaživanja u sparne dane i redovito čistite filtre.

Te male stvari čine razliku: ljeto postaje pravo zadovoljstvo, bez ljepljive kože, vrućine i stalne brige o temperaturi.

Pet savjeta za odabir klime: Kako izbjeći najčešće pogreške pri kupnji (Foto: BOSCH)

Uz seriju Bosch Climate svaki klima-uređaj postaje više od običnog kućnog aparata. Tu je da vam olakša svakodnevicu, donese svježinu i mir i pobrine se da vaša kuća ima titulu savršenog mjesta za opuštanje. A trenutačno je pravi trenutak za akciju: uz standardno trogodišnje jamstvo Bosch poklanja i dvije godine produženog jamstva (3+2) za sve Split i Multi Split klima uređaje kupljene do kraja kolovoza 2026.

Uz ovih pet savjeta ljeto stvarno postaje ugodno, a vaš se dom pretvara u oazu – mjesto na kojem možete popiti jutarnju kavu, uživati u maratonu serija, raditi od kuće ili se družiti s prijateljicama, sve u savršenoj temperaturi i tišini. Boschovi klima-uređaji nude upravo tu kombinaciju jednostavnosti, tišine i praktičnih rješenja. Manje vrućine, manje buke i više vremena za uživanje u svakom trenutku.

Ljeto je tu da ga živite, a ne da se s njim borite.