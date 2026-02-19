Znate li što je ramazan? Počinje danas, a nekima je posebno važan

Za pripadnike islamske vjeroispovijesti u četvrtak počinje ramazan, mjesec posta, dobročinstva i objavljivanja Kurana poslaniku Muhamedu, a trajat će 29 dana.

Ramazan je deveti mjesec islamskog kalendara i jedan od najsvetijih mjeseci u islamskoj religiji tijekom kojeg se muslimani širom svijeta pridržavaju posta od zore do zalaska sunca. Taj je mjesec posebno važan jer predstavlja vrijeme introspekcije, duhovnog čišćenja i približavanja Bogu.

Kuran je središnji vjerski tekst u islamu. Muslimani vjeruju da je Bog usmeno objavio Kuran poslaniku Muhamedu preko meleka Džibrila (anđela Gabrijela) tijekom razdoblja od 23 godine. Ramazan je jedini mjesec koji se spominje u svetoj knjizi muslimana.

Prema vjerovanju, objava Kurana poslaniku Muhamedu počela je 609. godine, u vrijeme Lejletul-kadra, također poznatog kao Noć odluke ili Noć moći, dok je bio u pećini Hira, koja se nalazi u okolini grada Meke, a taj se događaj zbio u vrijeme ramazana.

Tri godine nakon prve objave Muhamed je počeo javno propovijedati novu vjeru naglašavajući, kao i judaizam i kršćanstvo koji su prethodili islamu, da je Bog jedan. Po njemu, potpuna predaja islamu je jedini način prihvatljiv Bogu i on je posljednji Božji poslanik.

Kuran je objavljen na arapskom jeziku i sastoji se od 30 odjeljaka, 114 poglavlja, 6236 stihova i 77.432 riječi.

U spomen na milost primanja Kurana, njegova iščitavanja, učenja i opetovanog slušanja, muslimani (odrasli i zdravi) poste mjesec dana od zore do zalaska sunca odričući se hrane, pića i drugoga (primjerice, duhana), kao i spolnih odnosa. Također im je strogo zabranjeno ratovanje.

Mjesec kulminira Ramazanskim bajramom kao svečanom završnicom velikog posta. Ramazanski bajram znači "praznik prekida posta". Tijekom Ramazanskog bajrama muslimani prisustvuju posebnim molitvama, daju milostinju, uživaju u svečanim jelima, posjećuju rodbinu i prijatelje te razmjenjuju čestitke i darove.

Također obilaze grobove svojih preminulih.

Post u mjesecu ramazanu za muslimane je treći stup (obveza), ostali stupovi ili obveze su: 1. stup: očitovanje vjere (Božje jednoće i Muhamedova poslanstva), 2. stup: obredne molitve; 4. stup: zekat – izdvajanje 2,5 posto u višku imetka imućnih i 5. stup: hadž – posjeta Hramu u Meki.

Početak i kraj islamskih mjeseci određeni su pojavom mladog mjeseca.

Za ramazanski post Muhamed je rekao: "Post je brana i štit. Onaj tko isposti mjesec ramazan vjerujući i očekujući Alahovu nagradu, bit će mu oprošteni prošli grijesi".

Post ima za cilj razviti svijest o Bogu i suzdržavati se te poticati veću empatiju i zahvalnost. To je jedna od najvažnijih praksi u životu muslimana te tradicija u dugom nizu abrahamskih religija. Židovi i kršćani također imaju post kao praksu u svojim religijama, ali u različitim varijacijama.

Predsjednika Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj, muftija akademik dr. Aziz ef. Hasanović, održao je početkom veljače predramazanski susret s imamima i predsjednicima medžlisa s područja Istre, izvijestila je Islamska zajednica u Hrvatskoj.

Tom je prilikom predstavio jedan od najvažnijih projekata – kupovinu zemljišta za izgradnju novog odgojno-obrazovnog centra u Zagrebu, neposredno uz Zagrebačku džamiju.

Također je izvijestio da su na susretu s gradonačelnikom Pule doneseni pozitivni zaključci u vezi s početkom realizacije projekta izgradnje Islamskog centra u Puli, na zemljištu koje je već prije kupljeno.