Rubio vrlo optimističan zbog plana za Ukrajinu: "Danas smo imali jedan cilj"

Američki državni tajnik Marco Rubio u nedjelju je rekao da je vrlo optimističan u pogledu mogućnosti postizanja dogovora o Ukrajini vrlo skoro, nakon cjelodnevnog razgovora u Ženevi s ukrajinskim i europskim dužnosnicima.

"Postigli smo golem napredak i stoga sam vrlo optimističan u pogledu mogućnosti da ćemo postići dogovor u vrlo razumnom roku, vrlo skoro", rekao je novinarima, dodavši kako su danas imali jedan cilj: odabrati točke plana, a ovisno o verziji, bilo ih je 26 ili 28 te pokušati se fokusiraati na one koje su "otvorene stavke".

Kazao je da su strane koje su sudjelovale u pregovorima postigle znatan napredak, no dodao je kako će se o svakome konačnom dogovoru morati dogovoriti i predsjednici, kao i da još uvijek postoji nekoliko pitanja na kojima moraju nastaviti raditi.

Istaknuo je da su današnji mirovni pregovori bili vrlo produktivni, no rekao je i da ipak još uvijek ne želi govoriti o konačnom rješenju. "Još uvijek ima posla, ali danas smo otišli puno dalje u odnosu na ono gdje smo bili kad smo jutros započinjali, a osobito u odnosu na to gdje smo bili prije tjedan dana", kazao je Rubio okupljenim novinarima.

Neke od spornih točaka tiču ​​se semantike, kazao je, dok druge zahtijevaju odluke i konzultacije na višoj razini, a u slučaju trećih jednostavno treba više vremena da se obrade. Rubio je rekao da je riječ o živome dokumentu te dodao kako se on svakodnevno mijenja, a to ovisi o tomu koliko zainteresirane strane pridonose.

Rubija su novinari pitali i o ranijim izjavama Donalda Trumpa po kojima je Ukrajina nezahvalna kad je riječ o potpori SAD-a. Odgovorio je da je da je s Trumpom razgovarao nakon tih komentara i da je predsjednik sada "prilično zadovoljan" napretkom koji je američko izaslanstvo dosad postiglo u mirovnim pregovorima.

Na novinarsko pitanje je li SAD otvoren za ideju o pružanju sigurnosnih jamstava odgovorio je da ne kani raspravljati o detaljima onoga na čemu se upravo radi, ali je dodao: "Svima nam je jasno da će dio konačnog završetka ovog rata zahtijevati i to da se Ukrajina osjeća sigurno. To je očigledno nešto o čemu se mora razgovarati i mislim da smo postigli znatan napredak u vezi s tim i ostalim točkama,"

Nedugo prije nego što je Rubio razgovarao s novinarima, Zelenskij je objavio na društvenim mrežama kako se s nastavkom pregovora pojavljuju i "signali koji upućuju na to da nas tim predsjednika Trumpa čuje".

Rekao je da je dobro što je "aktivirana" diplomacija te kako očekuje da će i ponedjeljak biti jednako aktivan.

Rubio je kazao kako će sutra izaslanici u Ženevi nastaviti raditi na mirovnom planu. Podsjetio je da pregovarački proces o spomenutom planu traje već tri tjedna, ali se u zadnjih 96 sati znatno ubrzao. Novinarima je rekao da nije vidio nikakav europski protuprijedlog onome o kojemu se raspravlja posljednjih nekoliko dana.

Američki i ukrajinski dužnosnici navodno razgovaraju i o mogućem posjetu Zelenskija Washingtonu već ovog tjedna kako bi s Trumpom razgovarao o mirovnom planu, rekla su u nedjelju dva izvora upoznata s tim pitanjem, a prenio je Reuters.

Jedan od izvora rekao je da je glavna ideja bila da Trump i Zelenski razgovaraju o najosjetljivijim pitanjima koje je SAD iznio u prijedlogu, poput pitanja teritorija.

Zasad nema potvrđenog datuma, rekao je izvor.