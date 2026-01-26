Piper je pronađena mrtva, okružena čoporom: Odluka vlasti digla na noge lokalnu zajednicu

Vlada Queenslanda u Australji donijela je drastičnu odluku kao posljedicu britutalnog napada na čopora divljih pasa na 19-godišnjakinu prošlog tjedna.

Kanadska turistkinja Piper James (19) smrtno je stradala prošli ponedjeljak nakon što ju je napao čopor dingo pasa, autohtonih i slobodnih pasa Australije. Tijelo djevojke pronađeno je u moru na australskom otoku K'gari, a službeni razlog smrti bio je utapanje, iako se smatra da je ono posljedica napada pasa na djevojku, koja je, vjeruje se, pomoć potražila bijegom u vodu.

Sada će čitavi čopor dingo pasa, za koje se vjeruje da su sudjelovali u napadu, biti eutaniziran. Riječ je o 10 jedinki specifičnog čopora, no odluka nije kod svih naišla na odobravanje. Posebno negoduju aboridžini, autohtoni australski narod.

Otok K'gari, smješten oko 380 kilometara sjeverno od Brisbanea, glavnog grada Queenslanda, dom je za oko 200 dingoa, pasa koje aboridžinski narod Butchulla smatra svetima. Zovu ih wongari i posebno su vezani za otoku K'gari, koji je na popisu svjetske baštine i nacionalni park u vlasništvu Butchulla, koji otokom zajednički upravljaju s državnom vladom.

Ministar zaštite okoliša Andrew Powell donio je odluku o eutanaziji čopora kod kojeg je primijećeno agresivno ponašanje te su procijenjeni kao neprihvatljiv rizik za javnu sigurnost. "To je teška odluka, ali vjerujem da je ispravna i u javnom interesu", rekao je ministar.

Christine Royan, tajnica aboridžinske organizacije Butchulla, nazvala je odluku istrebljenjem. "Ova vlada nema poštovanja prema autohtonim narodima. To je sramota", rekla je Royan.