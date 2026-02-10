Opasan trend na popularnoj društvenoj mreži: Snimaju svoje zjenice, koriste kodove, a onda se javljaju u komentarima...

Na društvenoj mreži TikTok sve češće se javlja opasan trend među mladima.

Sve više njih snima se dok su pod utjecajem droge, a videa imaju milijune pregleda. Mnogi su objavljeni pod hashtagom Pingtok. Tako se ono što se prije odvijalo u tajnosti, sada uljepšava i javno dijeli, a posljedice su opasne za život, piše DW.

"Otkad sam na TikToku počela govoriti o opasnostima od ovisnosti, dobivam puno poruka. I to je stvarno zastrašujuće jer su često od maloljetnika", kaže influencerica Sarah (26), koja je i sama s 15 godina postala ovisna o drogama, ali se izvukla iz pakla ovisnosti.

TikTok pokazuje koliko je mladima lako doći u kontakt sa sadržajem vezanim za droge. Pretraga hashtaga #Pingtok sve je što je potrebno i videozapisi tinejdžera pod utjecajem droga pojavljuju se jedan za drugim. Što dulje tražite, algoritam prikazuje više isječaka.

Na pitanje DW-a zašto se ne poduzimaju bolje mjere protiv distribucije takvog sadržaja, glasnogovornik TikToka je rekao: "Sigurnost i dobrobit naše zajednice naš su glavni prioritet. Zabranjujemo prikazivanje, oglašavanje ili prodaju droga ili drugih zabranjenih tvari i uklanjamo ih s platforme – više od 99 posto sadržaja koji krši ova pravila je uklonjeno prije nego što bude prijavljeno."

No, kako piše DW, Pingtok pokazuje kako je lako zaobići ta pravila. Korisnici koriste kodove, primjerice smajliće i nove izraze, kako bi zaobišli moderaciju platforme. Recimo, ne prikazuju otvoreno upotrebu droge, nego samo svoje proširene zjenice.

Odavde također dolazi izraz Pingtok. "Ping" je sleng za uzimanje droge MDMA. Taj takozvani algoritamski jezik, poznat i kao "algogovor", otežava jasno prepoznavanje sadržaja i njegovo brzo uklanjanje.

Čak i kada su izrazi blokirani, korisnici se brzo prilagođavaju. TikTok je blokirao Hashtag #Pingtok, no sada kruže varijacije poput #Pingtokk ili #Pintok.

Dileri na TikToku

Posebno problematično je i to što je TikTok postao neformalno tržište. Ispod komentara videa korisnici često postavljaju pitanja kako doći do droge, a dobivaju i izravne odgovore prodavača.

Dileri signaliziraju svoju spremnost na prodaju pomoću simbola i potom pozivaju korisnike u chat grupe na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.

U prošlosti bi, kaže Sarah, mladi ljudi koji su eksperimentirali s drogama navlačili zavjese i tajno ih s drugima konzumirali. Danas uključuju kamere i drogiraju se sami – za klikove na TikToku, dodaje.

Aktualni podaci pokazuju koliko opasna može biti ta nekontrolirana upotreba droga. Prema podacima Saveznog ureda kriminalističke policije, smrtni slučajevi povezani s drogom u Njemačkoj gotovo su se udvostručili u deset godina. Među onima mlađima od 30 godina, broj smrtnih slučajeva porastao je za 14 posto u 2024. godini.

Studije iz SAD-a također pokazuju da se više od dvije trećine smrtonosnih predoziranja događa kod kuće – često zato što nitko ne može intervenirati.

Izravna veza s trendovima na TikToku poput PingToka nije dokazana. No stručnjaci upozoravaju da izolacija i izloženost sadržaju povezanom s drogama na društvenim mrežama mogu učiniti upotrebu droga još opasnijom.

I dok brojne vlade razmatraju zabranu korištenja društvenih mreža za mlade, znanstvenica Layla Bouzoubaa u intervjuu za DW kaže kako to možda i nije dobro. Ona i njezin tim analizirali su stotine TikTok videa na temu konzumacije droga. I utvrdili da se više od polovice sadržaja bavi prevencijom, odvikavanjem ili traženjem pomoći.

Zato ta znanstvenica upozorava da bi za te skupine bilo opasno paušalno uklanjanje svih sadržaja ili zabrana platformi.