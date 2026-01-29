VIDEO Filmske scene na Atlantiku, presreli narko-podmornicu: Pala najveća pošiljka kokaina za Europu

Portugalska policija zaplijenila je gotovo devet tona kokaina nakon što je presrela "narko-podmornicu" kod Azora koja je prevozila, kako se smatra, najveću pošiljku droge ikad pronađenu na ovakvom plovilu namijenjenom europskom tržištu.

Portugalska pravosudna policija otkrila je da su njezini službenici zaplijenili ulov u nedavnoj zajedničkoj operaciji s mornaricom i zrakoplovstvom te zemlje, koja je provedena u koordinaciji s američkom Upravom za suzbijanje droga i britanskom Nacionalnom agencijom za kriminal, piše Guardian.

Presretnuti brod na kraju je potonuo, odnoseći sa sobom 35 bala kokaina na dno Atlantskog oceana. Četiri muškarca na brodu - tri Kolumbijca i jedan Venezuelanac - uhićena su.

🚨| ÚLTIMA HORA: Um narcosubmarino procedente da América Latina foi interceptado perto de Portugal enquanto transportava mais de 9 toneladas de cocaína 🔥 Mais um duro golpe para o Cartel dos Sóis e seus aliados.

"Brod, koji je došao iz Latinske Amerike, a posadu su činila četiri strana državljanina, prevozio je 300 bala kokaina“, rekla je portugalska policija u priopćenju.

"Presretanje polupodmornice dogodilo se na moru, otprilike 230 nautičkih milja od Azora, u izuzetno teškim i opasnim uvjetima zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta."

Glasnogovornik policije rekao je za Agence France-Presse da je operacija rezultirala "najvećom zapljenom kokaina ikad u Portugalu". Prema izvješćima portugalskih medija, zaplijenjena droga mogla bi vrijediti i do 600 milijuna eura (520 milijuna funti).

Također, španjolska policija objavila je da je završila velika jednogodišnja istraga kojom je razbijena masovna i vrlo sofisticirana operacija krijumčarenja kokaina u kojoj su korišteni snažni gliseri i baze na moru u Atlantiku kako bi se u Europu tijekom protekle godine uvezlo više od 57 tona droge.

👮👮‍♀️La @policia desarticula la organización que dominaba el tráfico de drogas con narcolanchas en el Atlántico



👉105 detenidos



👉Pagaron 12 millones de euros a la familia de uno de los tripulantes, fallecidos en un alijo, para garantizar su silencio



🔗 https://t.co/61psOY9l5X pic.twitter.com/fFrC40D9fo — Ministerio del Interior (@interiorgob) January 26, 2026

Istraga je rezultirala sa 105 uhićenja, zapljenom 10,4 tone kokaina i 30 plovila.

Skupina je bila toliko organizirana da je imala vlastita skladišta s više od 100.000 litara goriva, a obitelji jednog poginulog člana bande navodno su isplatili 12 milijuna eura samo kako bi osigurali njihovu šutnju.