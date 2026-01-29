USKOK se oglasio o uhićenoj narkobandi: Objavljeno što su sve radili, otkrivena i uloga privedenog policajca

USKOK je objavio detalje istrage zbog koje je jučer pokrenuta velika akcija u kojoj je uhićeno sedmero osoba.

USKOK je, na temelju kaznene prijave Policijske uprave krapinsko-zagorske, donio rješenje o provođenju istrage protiv sedmorice hrvatskih državljana (1985., 1981., 1967., 1985., 1976., 1995., 1975.) i jedne pravne osobe zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja, neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, zlouporabe položaja i ovlasti te poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti.

Osnovano se sumnja da je, u razdoblju od ožujka 2020. do 9. ožujka 2021. u Zagrebu i drugim mjestima u Hrvatskoj te u Velikoj Britaniji, Nizozemskoj, Belgiji, Austriji, Njemačkoj i Sloveniji, I. okr. s ciljem ostvarenja nepripadne materijalne koristi prijevozom i isporukom kokaina, droge konoplje i amfetamina koji su bili namijenjeni daljnjoj prodaji na narko-tržištu, povezao u zajedničko djelovanje II. i III. okr. zadužene za prijevoz droge.

U navedenu svrhu je II. okr. koristio teretna vozila u vlasništvu svog trgovačkog društva, a III. okr. teretna vozila u vlasništvu svog obrta. Za prijevoz navedenim vozilima angažirali su kod njih zaposlene vozače i to II. okr. IV. i V. okr. i druge nepoznate osobe, dok je III. okr. angažirao VI. okr., sve u cilju uspostave distribucijskog lanca prijevoza droge koja je bila namijenjena prodaji na tržištu navedenih zemalja.

Radi realizacije dogovorenog plana I. okr. je povezivao zainteresirane osobe s II. i III. okr. radi prijevoza droge ili je sam sa zainteresiranim osobama dogovarao poslove prodaje ili preuzimanja kokaina, droge konoplje i amfetamina te daljnji transport i isporuku droge iz Velike Britanije, Slovenije, Nizozemske, Njemačke, Austrije i Hrvatske, kao i u navedene države.

Privođenje u prostorije USKOK-a - 2 Foto: Ronald Gorsic/Cropix

Na opisani način je u više navrata prevezeno 127 kilograma kokaina u vrijednosti od najmanje 3.048.000 eura, 10 litara amfetaminskog ulja u vrijednosti od najmanje 20.000 eura, 193 kilograma droge konoplje u vrijednosti od najmanje 231.600 eura, čime su si I., II., III, IV., V. i VI. okr. pribavili nepripadnu imovinsku korist od ukupno najmanje 288.050 eura, koje su međusobno podijelili sukladno njihovim ulogama i doprinosu.

Policajac otkrio tko je vlasnik automobila

Također se osnovano sumnja da je I. okr. 28. srpnja 2020. jednoj osobi prodao pet kilograma droge konoplje za najmanje 4500 eura. Potom je I. okr. s tom osobom dogovorio da će joj istog dana prodati još 32 kilograma droge konoplje. Sukladno dogovoru, po drogu je osobnim vozilom došla nepoznata osoba koja se nakon utovara droge u vozilo s mjesta događaja udaljila velikom brzinom bez da je I. okr. predala novac za drogu.

Nadalje se osnovano sumnja da je, od 28. do 31. srpnja 2020. u Krapini, nakon opisanog događaja predaje droge bez plaćanja, I. okr. o tome obavijestio II. okr. te mu na njegovo traženje dostavio registarske oznake vozila u koje je utovarena droga, a radi provjere vlasništva tog vozila.

Privođenje u prostorije USKOK-a - 4 Foto: Ronald Gorsic/Cropix

Zatim je II. okr. od VII. okr., policijskog službenika, zatražio da mu uvidom u Informacijski sustav Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske pribavi podatke o vlasniku vozila koji njemu nisu dostupni, na što je VII. okr. pristao te je podatke o vlasnici vozila dostavio II. okr. znajući da oni nisu objavljivi te da pristup podacima nije dozvoljen osobama izvan sustava MUP-a RH.

Potom je II. okr. obavijestio I. okr. tko je vlasnica predmetnog vozila i velikog broja drugih vozila, a I. okr. je te podatke iskoristio kako bi utvrdio identitet osobe koja je upravljala osobnim vozilom u koje je utovarena otuđena mu droga.

Privođenje u prostorije USKOK-a - 5 Foto: Ronald Gorsic/Cropix

Sukladno odredbama Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, VIII. okr. trgovačko društvo, koje je u vlasništvu II. okr., sumnjiči se za pribavljanje nepripadne materijalne dobiti za I., II., IV. i V. okr. od najmanje 216.800 eura.

USKOK će sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložiti određivanje istražnog zatvora protiv trojice okrivljenika, dok je u odnosu na jednog okrivljenika određena mjera opreza.