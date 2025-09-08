Pala francuska vlada! Parlament izglasao nepovjerenje premijeru

Francuski premijer nije uspio u posljednji čas spasiti svoju poziciju, a Nacionalna skupština ga je smijenila glasovanjem o povjerenju.

Francois Bayrou, koji je stupio na dužnost prije samo devet mjeseci, mora podnijeti ostavku svoje manjinske vlade nakon što je izgubio na glasovanju danas poslijepodne, prenosi Sky News.

Ranije danas pozvao je na jedinstvo dok je pokušavao pridobiti podršku za svoju premijersku poziciju i svoj ambiciozni plan smanjenja francuske javne potrošnje.

Tvrdeći da rastući javni deficiti zemlje prijete budućnosti drugog najvećeg gospodarstva Europske unije, Bayrou je rekao da će državni dugovi opteretiti buduće generacije i ostaviti Francusku ranjivom pred stranim vjerovnicima.

"Naša zemlja radi, misli da postaje bogatija, ali stalno postaje siromašnija“, rekao je.

Bayou je predložio smanjenje potrošnje za ogromnih 44 milijarde eura u 2026. godini. No njegov plan - koji je uključivao ukidanje dvaju državnih praznika - oštro su kritizirali njegovi politički suparnici, koji sada vide zlatnu priliku za svrgavanje s vlasti.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron sada se suočava s pronalaskom još jednog šefa vlade - trećeg u 12 mjeseci.