VIDEO Nakon što su puštali sramotnu pjesmu majci poginulog u padu nadstrešnice, ćaciji došli po honorare

Dijana Hrka, majka Stefana stradalog u padu nadstrešnice, započela je sa štrajkom glađu 1. studenog, na prvu godišnjicu tragedije na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu.

Nasuprot od vlasti podignutog šatorskog naselja prozvanog Ćacilend, a ispred srpske skupštine, Hrka je započela svoj protestni štrajk glađu s ciljem da srpske vlasti konačno prokažu krivce za pad nadstrešnice u kojem je osim njezina sina još petnaestero ljudi izgubilo živote.

Dok su se oko ožalošćene majke okupili građani i studenti, iz obližnjeg su Ćacilenda ozloglašeni ćaciji započeli puštati s razglasa pjesmu "Morem plovi jedna mala barka", u kojoj ima i stih koji kaže "Pošla majka sina da potraži", a govori o majci koja traži svojeg poginulog sina.

Na zvuk te pjesme burno su reagirali svi okupljeni oko Hrke, zgroženi besramnošću ljudi okupljenih u Ćacilendu.

Sada se pak pojavila snimka koja navodno prikazuje neke od tih ćacija kako uzimaju svoje honorare za boravak u Ćacilendu. Iako bi ćaciji tobože trebali biti studenti koji žele učiti, ali zbog prosvjeda i blokada na fakultetima to nisu u prilici, na snimci se vidi da je riječ o ljudima u starijoj životnoj dobi koji tim angažmanom za režim Aleksandra Vučića popravljaju kućni budžet.

@usrana_motka "Naprednjaci su svima dokazali da svako može da bude "nešto" ako pristane da bude "ništa"..." U našem narodu postoji duga tradicija onih koji su iz interesa i straha bili sluge bilo kog zavojevača koji je ovuda gazio ili nametnutog-nenarodnog režima koji je ovde vladao u tuđem i ličnom interesu na uštrb svih. Ali je u narodu i našoj svesti mnogo jača tradicija borca za slobodu, hajduka, ustanika i slobodarskih pokreta koji se takvoj sili opiru u borbi za pravdu i slobodu, i takođe trajna svest o pripadnosti državotvornom, slobodarskom i hrabrom narodu koji se ne miri sa ropstvom već uvek i iznova diže u ime pravde, slobode i časti. Ta duhovna vertikala jača je od svakog mača i svakog jarma, odoleva iskušenjima poroka i gramzive pohlepe, prezire one koji prodaju dušu đavolu i izdaju svoje sunarodnike zbog raskoši privilegija i zlatnih okova iz kojih nema nazad, samo sve dublje i dublje u greh i izopačenje služeći hazarderskoj vlasti spremnoj na potpuno razaranje društva radi održanja, čak i po cenu totalne propasti.

Dvije gospođe na snimci prolaze kroz popis imena i dijele novac iz bunta novčanica koji drže u rukama. Kad se nakon podjele i snimatelj našalio i javio da bi i on neke novce, jedna od gospođa obrecnula se i rekla: "Dat ću ti đoku, ajde briši odavde!"