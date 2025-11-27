Ovoliko minuta trebalo je vatrenoj buktinji da dođe do 32. kata: Dan kasnije dogodilo se čudo

U katastrofalnom požaru koji je zahvatio stambeni kompleks u Hong Kongu poginulo je najmanje 55 ljudi, dok se 279 osoba još uvijek vodi kao nestalo. Četrdeset i pet ljudi nalazi se u kritičnom stanju, a vatrogasci se i dalje bore s požarom, koji ne jenjava.

Drama spašavanja odvila se u četvrtak ujutro kada su vatrogasci uspjeli izvući starijeg muškarca iz goruće zgrade. Spašen je iz predvorja na 31. katu i odmah prevezen u bolnicu.

"Trudimo se najbolje što možemo i nećemo propustiti niti jednu priliku da spasimo živote", rekao je Wong Ka Wing, zamjenik ravnatelja vatrogasne službe. Dodao je da se vatrogasci suočavaju s izrazito teškim uvjetima zbog visokih temperatura, urušenih skela i zahtjevnih uvjeta u oštećenim dijelovima kompleksa. "Vrlo nam je teško", rekao je Wong.

Prema riječima građevinskih stručnjaka, plamen se nevjerojatnom brzinom proširio po zgradi.

"Plamen se proširio do 32. kata u samo pet minuta na hongkonškom Wang Fuk Courtu i ostavio stanovnike suočene s golemom buktinjom te je 20-minutna evakuacija bila gotovo nemoguća", rekao je građevinski stručnjak koji je analizirao situaciju.

O sporosti evakuacije govorio je i Xinyan Huang, izvanredni profesor Politehničkog sveučilišta u Hong Kongu.

"Vrijeme evakuacije ljudi iz 32-katnice u biti je vrlo sporo", rekao je. "Traje barem deset, dvadeset minuta. Ali vatra se proširila na vrh za pet minuta ili manje."

Na pitanje o istrazi, Huang je naglasio da ključni problem možda nije uzrok požara, nego dinamika njegova širenja.

"Sveukupno, mislim da uzrok požara nije toliko kritičan jer je zgrada projektirana za rješavanje požara, ali nije projektirana za rješavanje tako brzog širenja požara izvan zgrade i na kraju njegova širenja natrag u zgradu", rekao je za CNN. "To nije nešto što se razmatra u građevinskim propisima o požarnoj sigurnosti."

Posebno je upozorio na problem zapaljivih materijala.

"Bambus je definitivno zapaljiv materijal koji će se vjerojatno zapaliti u trenutačnoj sušnoj sezoni u Hong Kongu, a vertikalno orijentirani stupovi omogućuju lako širenje vatre prema gore", objasnio je, piše CNN.

"I ovo je vrlo slično drugom požaru fasade sa zapaljivom oblogom. Nakon što se zapali, vatrogasci nemaju vremena zaustaviti širenje požara", objasnio je.

Huang je povukao paralelu s požarom u londonskom Grenfellu, najvećim u Velikoj Britaniji od Drugog svjetskog rata, u kojem je zbog zapaljive fasade poginulo 72 ljudi.

