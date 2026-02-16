Ovo je tajni ruski laboratorij u kojem je stvoren najsmrtonosniji nervni otrov na svijetu

Institut za istraživanje otrova koji se dovodi u vezu s razvojem živčanog otrova novičok mogao bi stajati iza rijetkog žabljeg toksina za koji britanske vlasti i njihovi saveznici tvrde da je ubio ruskog oporbenog čelnika Alekseja Navaljnog, dugogodišnjeg kritičara Vladimira Putina.

Velika Britanija i nekoliko europskih zemalja objavile su da je analiza uzoraka materijala pronađenih na Navaljnijevu tijelu pokazala prisutnost epibatidina – snažnog neurotoksina koji se prirodno nalazi u koži određenih južnoameričkih otrovnih žaba.

Pozornost je sada usmjerena na ruski Državni znanstveno-istraživački institut za organsku kemiju i tehnologiju, poznat kao GosNIIOKhT, koji se u javnosti često opisuje kao tvorac obitelji živčanih otrova novičok. Institut je već bio pod sankcijama Europske unije i Sjedinjenih Država nakon trovanja u Salisburyju 2018. godine.

Navaljni je preminuo 2024. u sibirskoj kaznenoj koloniji u dobi od 47 godina, nakon godina sukoba s Kremljem i optužbi na račun predsjednika zbog korupcije. Ruske vlasti odbacuju bilo kakvu umiješanost u njegovu smrt te optužbe nazivaju zapadnom propagandom.

Britanska vlada ranije je Rusiju optužila za pokušaj atentata na bivšeg dvostrukog agenta Sergeja Skripala i njegovu kćer Juliju u Salisburyju u ožujku 2018., kada je korišten novičok. Živčani otrov tada je, prema britanskim vlastima, prokrijumčaren u lažnoj bočici parfema, a od posljedica trovanja preminula je Dawn Sturgess.

Prema dostupnim podacima, zaposlenici GosNIIOKhT-a još su 2013. objavili znanstveni rad u kojem opisuju metodu dobivanja analgetika epibatidina. U godinama koje su uslijedile objavili su i radove o detekciji mikrokoličina epibatidina u krvnoj plazmi te o sintezi njegovih strukturnih analoga.

Vil Mirzajanov, bivši kemičar GosNIIOKhT-a koji je 1990-ih razotkrio program Novičok i danas živi u egzilu, izjavio je da bi ruski stručnjaci bez poteškoća mogli sintetizirati takav toksin. "Sintezirali su iznimno složene spojeve, a ovaj otrov nije kompliciran. Može se relativno lako proizvesti i unijeti u organizam hranom, vodom ili putem kože", rekao je.

Britanska toksikologinja Jill Johnson opisala je epibatidin kao nevjerojatno rijedak način trovanja. Navela je da je oko 200 puta snažniji od morfija te da u određenoj dozi može izazvati grčenje mišića, paralizu, konvulzije, usporavanje rada srca, zastoj disanja i smrt, piše Metro.

Navaljnijeva udovica Julija Navalnaja izjavila je da su znanstvenici iz pet europskih zemalja utvrdili da je Aleksej Navaljni otrovan epibatidinom, jednim od najsmrtonosnijih otrova na svijetu, te optužila ruskog predsjednika da stoji iza ubojstva kemijskim oružjem.

Britanska ministrica unutarnjih poslova Yvette Cooper poručila je da London razmatra daljnje koordinirano djelovanje sa saveznicima, uključujući moguće pooštravanje sankcija Rusiji, u sklopu šireg odgovora na rat u Ukrajini.

S druge strane, glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je da će Moskva komentirati slučaj tek kada budu objavljeni rezultati ispitivanja i formule tvari, dodajući da su do tada sve optužbe propaganda usmjerene na odvraćanje pozornosti s gorućih zapadnih problema.

Rusko veleposlanstvo u Londonu također je odbacilo optužbe, ismijavajući tvrdnje o žabljem otrovu kao neutemeljene i politički motivirane.