Otkrivena tajna ruska špijunska škola,obučava ozloglašene vojne jedinice: "Prvo vas izvide iz škole, zatim odete u Odjel 4"

Moskovsko državno tehničko sveučilište Bauman, smješteno na obalama rijeke Jauze, pohađaju neki od najbistrijih znanstvenih umova zemlje. No, ono o čemu se javno ne govori je tajni fakultet unutar sveučilišta poznat kao Odjel 4 ili Posebna obuka.

U njemu se odabrana skupina studenata tiho priprema za karijeru u GRU-u, ruskoj vojnoj obavještajnoj upravi, čiji su operativci hakirali zapadne parlamente, trovali disidente na stranom tlu i miješali se u izbore diljem Europe i SAD-a.

Rad Odjela 4 dosad je uglavnom bio tajna koju je poznavala tek skupina insajdera.

"Ponekad vas prvo izvide iz škole, zatim odete u Bauman i pridružite se vojsci... to je dio puta", rekao je bivši visoki ruski obrambeni dužnosnik.

Da put od jedne od najprestižnijih ruskih institucija izravno vodi do vojno-obavještajnog aparata, prvi put je otkriveno u više od 2000 internih dokumenata tvrtke Bauman, koje je dobio konzorcij novinara iz šest medija: Guardiana, Der Spiegela, Le Mondea, Insidera, Delfija i VSquarea.

Datoteke, koje pokrivaju nekoliko godina aktivnosti do 2025., uključuju nastavne planove i programe, evidenciju ispita, ugovore o radu i karijerne rasporede pojedinih diplomanata, prateći njihov put od vježbi u učionici iz hakiranja i dezinformacija do mjesta u nekim od najozloglašenijih kibernetičkih jedinica ruskog vojno-obavještajnog aparata.

Nastavni plan i program

Bauman je osnovan 1830., a kasnije obučavao inženjere i znanstvenike koji su gradili sovjetske rakete, tenkove i sustave naoružanja. To čini i danas.

Unutar sveučilišnog vojnog centra za obuku, Odjel 4 podijeljen je u tri specijalistička smjera, sugeriraju dokumenti. Najistaknutiji, s kodom 093400, nosi naziv Specijalna izviđačka služba.

Dokumenti ukazuju na to da GRU izravno kontrolira proces zapošljavanja i ocjenjivanja, šaljući vlastite časnike da provode ispite, odobravaju kandidate i nadziru smještaj.

Sjedište GRU-a u Moskvi Foto: AP Photo/Pavel Golovkin/via Guliver

Odjel vodi potpukovnik Kirill Stupakov, časnik za signalnu obavještajnu službu koji je, prema dokumentima, 2022. potpisao trogodišnji ugovor s jedinicom GRU-a 45807, jednom od ključnih jedinica agencije. Nije jasno je li još uvijek u aktivnoj službi.

Na Baumanu, Stupakovljevi predmeti uključuju obuku studenata za savladavanje elektroničkog prisluškivanja i tajnog nadzora. PowerPoint slajdovi, očito osmišljeni kao popratna sredstva za njegova predavanja i koje je konzorcij pregledao, predstavljaju katalog obmane: detektor dima koji je zapravo kamera, uređaj koji se neotkriveno nalazi između tipkovnice i računala i bilježi svaki pritisak tipke, kabel monitora koji je ujedno i tihi stroj za snimanje zaslona koji pohranjuje svoje snimke na skriveni USB pogon.

Još jedan učitelj spomenut u dokumentima je Viktor Netyksho, general-bojnik kojeg sankcionira Zapad i koji je zapovijedao Jedinicom 26165, hakerskom skupinom poznatom kao Fancy Bear, čije je časnike američko Ministarstvo pravosuđa optužilo za miješanje u predsjedničke izbore 2016. godine.

Među osnovnim kolegijima je i onaj pod nazivom Obrana od tehničkog izviđanja. Tijekom 144 sata raspoređenih u dva semestra, studenti uče o cijelom skupu alata modernog hakiranja, uključujući napade lozinkama, softverske ranjivosti i takozvane trojance – zlonamjerne programe prerušene u legitimni softver koji mogu omogućiti neovlašteni pristup sustavu. Za polaganje ispita, studenti moraju provesti praktične testove upada, dok je jedan modul u potpunosti posvećen računalnim virusima. Kao dio procjene, moraju sami razviti jedan.

Studenti uče i strukturu i prganizaciju američkih i britanskih vojno-obavještajnih agencija. Odvojene sesije pokrivaju korištenje zapadnih obavještajnih podataka u ratu u Ukrajini te razvoj neprijateljskih izviđačkih i jurišnih dronova na ukrajinskom bojištu.

Osim zadataka hakiranja, nastavni plan obuhvaća i informacijsko ratovanje. Napredni studenti moraju završiti seminar o razvoju dezinformacijske kampanje, sugerira se u dokumentima, sa zadatkom stvaranja videa za društvene mreže koristeći "manipulaciju, pritisak i skrivenu propagandu".

Studenti se uče psihološkoj manipulaciji i kako nametnuti publici da percipira informacije na željeni način, piše Guardian.

Traženi Rusi Foto: AP Photo/Alexander Zemlianichenko/via Guliver

Od predavaonice do Pješčanog crva

Dokumenti sugeriraju da je među 69 studenata koji su diplomirali na Odjelu 4 u proljeće 2024. bio Daniil Poršin, koji je proveo šest godina na Baumanu održavajući gotovo savršene ocjene dok je igrao za fakultetsku nogometnu momčad. Nakon diplome, raspoređen je u Fancy Bear.

Ne prolaze svi studenti: dosjei pokazuju da su deseci otpušteni ili nisu diplomirali, a ocjene nekih studenata, koje su napisali viši časnici GRU-a koji nadziru program, mogu biti poražavajuće. "Nedovoljno razumijevanje kako izvesti udaljeni mrežni napad", stoji u jednoj ocjeni.

GRU Foto: Photo/Alexander Zemlianichenko/via Guliver

Mnogi se smatraju vrijednima rada unutar GRU-a: 15 drugih iz Poršinove kohorte slično je upućeno u jedinice GRU-a.

Među njima je bio student koji je tog ljeta preuzeo svoju prvu dužnost u jedinici 74455 u crnomorskom gradu Anapi, jednom od najpopularnijih ruskih turističkih odredišta i domu hakerske jedinice koju zapadne vlade nazivaju Sandworm.

Zapadne obavještajne agencije optužuju Sandworm za neke od najrazornijih kibernetičkih napada proteklog desetljeća, uključujući napade na ukrajinsku elektroenergetsku mrežu 2015., francusku predsjedničku kampanju Emmanuela Macrona 2017., južnokorejske Zimske olimpijske igre 2018. i britansku istragu trovanja živčanim otrovom u Salisburyju.

Dok rat u Ukrajini traje, obavještajni stručnjaci sugeriraju da Rusija pojačava svoje hibridne napade na europske saveznike Ukrajine, pokušavajući provesti široku kampanju miješanja i sabotaže kako bi izazvala kaos na zapadu, a istovremeno ostati neporeciva i ne prelaziti prag koji bi mogao izazvati vojni odgovor.

Hakiranje i kibernetički napadi bili su ključni dio ove strategije, a dokumenti sugeriraju da Baumanov program ne pokazuje znakove usporavanja. Najnovija skupina pripravnika neće diplomirati do kraja akademske godine 2027.

Iako riznica dokumenata predstavlja neviđen uvid u tajni i sustavni program obuke ruskih kibernetičkih agenata, izvori informacija rekli su da je to samo jedan dio slike. Drugo rusko sveučilište, Mirea, bilo je još važnije u obuci hakera, prema riječima bivšeg obrambenog dužnosnika.

"Bauman je jedno od rijetkih elitnih sveučilišta koje se koristi za identifikaciju darovitih studenata za novačenje u vojne i obavještajne strukture", rekao je izvor.