U tijeku potraga za putnicima sa zaraženog kruzera: "Ovo nije koronavirus, ovo je vrlo drugačiji virus"

Zemlje diljem svijeta nastoje, nakon izbijanja epidemije na kruzeru, spriječiti daljnje širenje hantavirusa praćenjem onih koji su se iskrcali prije nego što je virus otkriven i svih koji su s njima bili u bliskom kontaktu od tada.

Do sada su tri osobe, nizozemski par i njemački državljanin umrle su u epidemiji na brodu MV Hondius.

Ukupno je potvrđeno da je pet osoba zaraženo virusom, a postoje još tri sumnjiva slučaja, izjavila je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO). Hantavirus obično šire glodavci, ali se u rijetkim slučajevima može prenijeti s osobe na osobu.

Svi putnici koji su se iskrcali na St. Heleni u južnom Atlantskom oceanu, gdje je brod pristao 24. travnja, kontaktirani su, rekao je brodski operater. To je uključivalo ljude iz najmanje 12 zemalja, među njima sedam britanskih državljana i šest iz SAD-a. Prvi potvrđeni slučaj hantavirusa u ovoj epidemiji dogodio se početkom svibnja.

WHO je ponovio da je rizik za širu javnost nizak čak i ako se andski soj virusa, pronađen kod nekoliko žrtava, u rijetkim slučajevima može prenijeti među ljudima.

"Ovo nije koronavirus, ovo je vrlo drugačiji virus," rekla je na konferenciji za novinare direktorica za upravljanje epidemijama i pandemijama WHO-a Maria Van Kerkhove. "Ovo nije ista situacija u kojoj smo bili prije šest godina," dodala je.

WHO je rekao da radi na detaljnim uputama za vrijeme kada deseci putnika koji su ostali na brodu, koji plovi prema Kanarskim otocima, stignu tamo u subotu ili nedjelju, a putnici se iskrcaju i otputuju kući. Niti jedan od ovih putnika trenutno nema simptome.

Centri za kontrolu i prevenciju bolesti Sjedinjenih Država rekli su da pomno prate situaciju, dodajući da je rizik za američku javnost u to vrijeme bio izuzetno nizak. Američki CDC klasificirao je izbijanje kao hitan odgovor razine 3, izvijestio je ABC News.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je novinarima u četvrtak da je informiran o hantavirusu i izrazio nadu da je pod kontrolom.

"Nadamo se da je pod kontrolom," rekao je Trump. Na pitanje trebaju li Amerikanci biti zabrinuti zbog bilo kakvog širenja virusa, Trump je odgovorio: "Nadam se da ne."

Ministarstvo javnog zdravstva Georgije reklo je da prati dva asimptomatska stanovnika koji su se vratili kući nakon iskrcavanja s kruzera, dok je ministarstvo zdravstva Arizone reklo je da prati jednog stanovnika, koji je također bio na brodu, i da nije imao simptome.

Prema New York Timesu, Kalifornija prati niz stanovnika koji su bili na brodu. Dužnosnici u Teksasu rekli su da su se dva stanovnika koji su bili putnici na brodu vratila u SAD prije nego što je izbijanje zaraze započelo.

Jedan francuski državljanin bio je u kontaktu s osobom koja je oboljela, ali nije pokazivala simptome, rekli su dužnosnici. Singapur je izolirao i testira dvoje stanovnika koji su bili na brodu, izjavila je Agencija za zarazne bolesti (CDA).

U Švicarskoj je muškarac koji je putovao kruzerom i primljen u bolnicu bio pozitivan na infekciju, rekli su dužnosnici.

Danski državljanin koji je bio na brodu Hondius vratio se kući i savjetovano mu je da se samoizolira kao mjera opreza, priopćile su danske zdravstvene vlasti.

U Kanadi su dužnosnici rekli da su se dva Kanađanina s kruzera vratila kući prije nego što je identificirana epidemija, a još jedan Kanađanin bio je na istom letu kao i osoba sa simptomima. Sva trojica trenutno nemaju simptome.