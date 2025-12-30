Uhićen odvjetnik koji je Vučića prijavio zbog Sarajevo safarija: "Čuo sam - Vučić mi laže"

Odvjetnik Čedomir Stojković iz Beograda uhićen je u ponedjeljak zbog 17 objava na društvenim mrežama, od kojih se jedna odnosi i na slučaj Sarajevo safari te srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.

U priopćenju Višeg javnog tužiteljstva navodi se da postoje osnove sumnje da je Čedomir Stojković od travnja 2022. do prosinca 2025. objavljivao vlastite ili tuđe izjave, komentare ili autorske tekstove na društvenim mrežama s ciljem prijetnji državnim tijelima Republike Srbije, piše Nova.rs.

U tom smislu tereti ga se za 17 objava na društvenim mrežama. Jedan od Stojkovićevih postova, objavljen 18. prosinca 2025., odnosi se na slučaj Sarajevo safari. U svojoj objavi Stojković je naveo da je četnički vojvoda Slavko Aleksić umro "kao posljedica djelovanja srbijanske tajne službe", aludirajući na Sigurnosno-informativnu agenciju (BIA).

"Ova smrt je izravno povezana s rastućim činjenicama oko organizacije Sarajevskog snajperskog safarija i logistike te organizacije", napisao je Stojković.

Drugi ključni dokaz, prema Stojkoviću, je videonimka Aleksandra Vučića iz 1993. na kojoj nosi predmet koji nedvojbeno izgleda kao snajperska puška.

Stojkoviću je određen pritvor do 48 sati i u tom roku bit će priveden na ispitivanje, priopćilo je Više javno tužiteljstvo.

Stojković se oglasio, pušten na slobodu

Stojković je ubrzo nakon privođenja pušten na slobodu te se oglasio na Facebooku, gdje je, između ostalog, napisao da mu je oduzet telefon te zabranjeno korištenje platforme X.

"FORMALNO: Uhićen sam iz dva razloga 1) jer sam 2022., 2023., 2024. i 2025. na platformi X pisao o Euromajdanu u Ukrajini da je to demokratski izraz volje naroda za Europsku uniju. Režim u Srbiji smatra da je spominjanje Euromajdana u Srbiji kazneno djelo. 2) jer sam na mreži X spomenuo Aleksandra Vučića i Slavka Aleksića (da, dobro ste pročitali - točno to piše u kaznenoj prijavi na posljednje dvije stranice)

U STVARNOSTI: Uhićen sam zbog: 1) moje kaznene prijave protiv Aleksandra Vučića u vezi njegove veze sa Sarajevskim snajperskim safarijem (spomenuto u kaznenoj prijavi); 2) sprječavanje razvoja mog podcasta "Putokaz s Čedomirom", koji predstavlja opasnost za njih iz nekog nepoznatog razloga (jer nema drugog razloga zašto mi je zabranjen pristup kanalu na YouTubeu, tamo ne radim ništa drugo osim što postavljam svoj podcast).

U zapisniku s mog saslušanja primijetit ćete moju sljedeću izjavu:

"Svjedočim da sam danas bio u zgradi Ministarstva unutarnjih poslova, dok su me iz ureda u kojem mi je uručen nalog za pritvor vodili do WC-a koji se nalazio 20 metara dalje, čuo sam komentare iz susjednih ureda da sam uhićen jer mi Aleksandar Vučić laže, jer sam protiv njega podnio kaznenu prijavu zbog Sarajevskog snajperskog safarija."

Da je to istina, pokazalo se kasnije na Visokom javnom tužiteljstvu u Beogradu, kada mi je uručena kaznena prijava koju ovdje u cijelosti prepisujem. Kaznena prijava protiv mene bavi se razdobljem od 2022. godine te navodi neke od mojih objava iz tog vremena, u kojima pozivam na Euromajdan u Srbiji (demokratske prosvjede za okretanje Srbije prema EU-u), a završava s godinom 2025. i mojim objavama o sudjelovanju Aleksandra Vučića u sarajevskom snajperskom safariju", napisao je Stojković.