VIDEO Snažna eksplozija ispred zagrebačke škole: "Digla se vatrena gljiva, pomislila sam da se urušio Vjesnik"

Snažna eksplozija uzdrmala je sinoć građane zagrebačke Trešnjevke.

Na dvorište ispred osnovne škole u Novoj cesti netko je postavio snažnu pirotehničku napravu koja je eksplodirala nešto prije 23 sata.

Građani javljaju da su se čule dvije eksplozije.

Eksplozija ispred škole na Trešnjevci Foto: DNEVNIK.hr

"Bila su dva udara. Prva eksplozija me probudila, bila je toliko snažna da sam u prvi mah pomislila da se urušio Vjesnik, koji je nedaleko od nas. Drugu smo i čuli i vidjeli. Digla se vatrena gljiva, zatresli su nam se prozori koliko je bila snažna", rekla nam je susjeda iz Nove ceste.

Od zagrebačkih vatrogasaca doznajemo da su od policije dobili dojavu u 22:56 o požaru na igralištu Osnovne škole Julija Klovića uslijed bačene pirotehničke naprave.

"Radilo se o pirotehničkoj napravi zavezanoj za kanister. Do našeg dolaska gorio je kanister kojeg smo ugasili. Na intervenciji je sudjelovalo jedno vozilo", rekao nam je zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba Siniša Jembrih.