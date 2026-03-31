Izrael uveo smrtnu kaznu: Dok je većina svijeta ukida, u ovim zemljama krvnici imaju pune ruke posla

Odlukom o uvođenju smrtne kazne za terorizam, Izrael se izravno suprotstavio desetljećima dugom globalnom trendu. Prema podacima organizacije Amnesty International, čak 113 zemalja u potpunosti je ukinulo smrtnu kaznu, no najnoviji događaji na Bliskom istoku pokazuju da se "ultimativna sankcija" vraća u fokus.

Dok Europa, s izuzetkom Bjelorusije, ostaje zona bez pogubljenja, ostatak svijeta pokazuje zastrašujuću statistiku. U 2024. godini izrečeno je više od 2000 smrtnih kazni, a podaci za 2025. ukazuju na još drastičniji porast izvršenja.

Regionalni centri egzekucija

Analiza globalne primjene pokazuje goleme razlike među regijama:

Azija i Pacifik: Regija s najvećim brojem presuda (preko 800). Prednjače Bangladeš, Indija, Pakistan i Vijetnam.

Bliski istok i Sjeverna Afrika: Nigerija i DR Kongo bilježe troznamenkaste brojke izrečenih kazni, dok se na sjeveru kontinenta brojke približavaju tisućama.

Sjedinjene Američke Države: Tijekom 2025. zabilježen je najveći broj pogubljenja u posljednjih 16 godina – ukupno 47 osoba završilo je pred krvnikom.

Najveći šok za humanitarne organizacije dolazi iz Teherana. Prema podacima Iran Human Rights (IHR), u Iranu je tijekom 2025. godine pogubljeno najmanje 1500 ljudi. To je najveći broj u posljednjih 35 godina, a režim vješala koristi kao primarno sredstvo obračuna s prosvjednicima, piše Deutsche Welle.

Ništa blaža nije ni Saudijska Arabija, gdje je 2025. pogubljeno najmanje 356 osoba. Na samom vrhu liste, iako bez službenih podataka jer ih vlada čuva kao državnu tajnu, i dalje se nalazi Kina s procijenjenim tisućama pogubljenja godišnje.

Manje zemalja, više krvi

Statistika otkriva jeziv paradoks: broj država koje primjenjuju smrtnu kaznu se smanjuje, ali one koje su je zadržale postale su znatno "učinkovitije". Od 2020. do danas, broj ukupnih pogubljenja u svijetu se utrostručio.

Izraelsko uvođenje ove mjere sada otvara pitanje hoće li i druge zemlje u regiji, suočene s nestabilnošću, krenuti istim putem, čime bi se dugogodišnji napori za ukidanje ove kazne mogli potpuno urušiti.