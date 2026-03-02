ICE iskoristio pjesmu poznatog benda u svom videu, stigao im žestok odgovor: "Je*ite se"

Popularni britanski bend Radiohead objavio je priopćenje u kojem osuđuje neovlaštenu uporabu obrade njihove pjesme "Let Down" u videu američkog Ministarstva domovinske sigurnosti, koje nadzire Imigracijsku i carinsku službu (ICE).
Pjesma, koja se nalazi na kultnom albumu "OK Computer" iz 1997. godine te je prošle godine postala viralna na TikToku, čuje se u pozadini videozapisa objavljenog na Instagramu. U videu se prikazuju osobe za koje se sugerira da su na neki način stradale zbog imigranata.
"Tisuće američkih obitelji rastrgane su zbog nasilja kriminalnih, ilegalnih stranaca. Američke građanke i građani silovani su i ubijani od onih koji nemaju pravo biti u našoj zemlji. Za njih se borimo. To je naš razlog", stoji u opisu videa Ministarstva.
Radiohead je brzo osudio korištenje pjesme i podijelio kratku, oštru izjavu: "Zahtijevamo da amateri koji vode račun Imigracijske i carinske službe na društvenim mrežama to uklone. Nije smiješno, ova pjesma puno znači nama i drugim ljudima, i ne možete je prisvajati bez borbe. I još nešto - je*ite se…".
Nije prvi put
Ovo nije prvi put da bend ili izvođač osuđuje neovlaštenu uporabu svoje glazbe u sadržajima Imigracijske i carinske službe. U studenome je pjevačica Olivia Rodrigo osudila to što je u jednom videu, koji prikazuje službenike kako privode ljude, korišten dio njezine pjesme "All-American Bitch", javlja Euronews.
Radioheadova izjava dolazi i nakon što je gitarist benda Jonny Greenwood izrazio nezadovoljstvo jer je dio njegove glazbe iz filma "Phantom Thread" iskorišten u dokumentarcu "Melania", redatelja Bretta Ratnera, o prvoj dami Melaniji Trump. Greenwood i redatelj Paul Thomas Anderson zatražili su da se glazba ukloni iz filma, na što je producent Mark Beckman odgovorio da će "zauvijek ostati u filmu".
Osude postupanja Imigracijske i carinske službe postale su učestalije nakon smrti Renee Good i Alexa Prettija u siječnju.
Bruce Springsteen pozvao je Imigracijsku i carinsku službu da "odje*e iz Minneapolisa" i napisao prosvjednu pjesmu protiv te službe pod naslovom "Streets Of Minneapolis". Rock bend U2 slijedio je taj primjer objavivši prkosni, politički nabijen mini-album pod naslovom "Days Of Ash".