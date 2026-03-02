ICE iskoristio pjesmu poznatog benda u svom videu, stigao im žestok odgovor: "Je*ite se"

Popularni britanski bend Radiohead objavio je priopćenje u kojem osuđuje neovlaštenu uporabu obrade njihove pjesme "Let Down" u videu američkog Ministarstva domovinske sigurnosti, koje nadzire Imigracijsku i carinsku službu (ICE).

Pjesma, koja se nalazi na kultnom albumu "OK Computer" iz 1997. godine te je prošle godine postala viralna na TikToku, čuje se u pozadini videozapisa objavljenog na Instagramu. U videu se prikazuju osobe za koje se sugerira da su na neki način stradale zbog imigranata.

"Tisuće američkih obitelji rastrgane su zbog nasilja kriminalnih, ilegalnih stranaca. Američke građanke i građani silovani su i ubijani od onih koji nemaju pravo biti u našoj zemlji. Za njih se borimo. To je naš razlog", stoji u opisu videa Ministarstva.

Thousands of American families have been torn apart because of criminal illegal alien violence.



American citizens raped and murdered by those who have no right to be in our country.



This is who we fight for.



This is our why. pic.twitter.com/lKQp1lb4Q2 — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) February 18, 2026

Radiohead je brzo osudio korištenje pjesme i podijelio kratku, oštru izjavu: "Zahtijevamo da amateri koji vode račun Imigracijske i carinske službe na društvenim mrežama to uklone. Nije smiješno, ova pjesma puno znači nama i drugim ljudima, i ne možete je prisvajati bez borbe. I još nešto - je*ite se…".

Nije prvi put

Ovo nije prvi put da bend ili izvođač osuđuje neovlaštenu uporabu svoje glazbe u sadržajima Imigracijske i carinske službe. U studenome je pjevačica Olivia Rodrigo osudila to što je u jednom videu, koji prikazuje službenike kako privode ljude, korišten dio njezine pjesme "All-American Bitch", javlja Euronews.

Radioheadova izjava dolazi i nakon što je gitarist benda Jonny Greenwood izrazio nezadovoljstvo jer je dio njegove glazbe iz filma "Phantom Thread" iskorišten u dokumentarcu "Melania", redatelja Bretta Ratnera, o prvoj dami Melaniji Trump. Greenwood i redatelj Paul Thomas Anderson zatražili su da se glazba ukloni iz filma, na što je producent Mark Beckman odgovorio da će "zauvijek ostati u filmu".

Osude postupanja Imigracijske i carinske službe postale su učestalije nakon smrti Renee Good i Alexa Prettija u siječnju.

Bruce Springsteen pozvao je Imigracijsku i carinsku službu da "odje*e iz Minneapolisa" i napisao prosvjednu pjesmu protiv te službe pod naslovom "Streets Of Minneapolis". Rock bend U2 slijedio je taj primjer objavivši prkosni, politički nabijen mini-album pod naslovom "Days Of Ash".