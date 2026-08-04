Direktor Hrvatskih voda o potrošnji i vodoopskrbi: "Ova rijeka mogla bi presušiti"

Toplinski se val nastavlja, a vodostaj na Dunavu i Dravi obara rekorde. Pojedini gradovi upozoravali su građane na potrošnju vode, a problemi su i u prometu.

Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković istaknuo je da su zabilježeni novi rekordi - Dunav je na povijesnih 144 cm, a Drava u Osijeku na -189 centimetara. Tu je najniži izmjereni vodostaj iznosio -192. A stanje je zabrinjavajuće i u drugim hrvatskim rijekama.

"Zabrinjava što se ne vide naznake oporavka ni Dunava ni drugih rijeka. Vodomjer u Osijeku postoji od 1827. godine i sad je jasno da gotovo 200 godina nismo imali ovakav vodostaj" rekao je u Novom danu kod Borne Šmera na N1.

Ovo bi moglo predstavljati i probleme za vodoopskrbu, navodnjavanje poljoprivrednih gospodarstava, ali i biljni i životinjski svijet.

Povijesno nizak vodostaj Dunava - 8 Foto: Marin Franov/Cropix

"DHMZ je izdao novo upozorenje zbog rekordnih vrućina, a kad bi se one smanjile, smanjilo bi se isparavanje i pregrijavanje vode. Trenutačno su u mnogim ribnjacima temperature više od 30 stupnjeva i to je problem jer se ribe u ribnjacima ne mogu skrivati kao u rijekama na većim dubinama", istaknuo je Đuroković.

Problemi s vodoopskrbom već su se javili u pojedinim dijelovima zemlje, od otoka do kopna. Đuroković je istaknuo da problema ima, ali da je svuda osigurana pitka voda.

"Trebamo graditi više akumulacija, to i činimo kako bismo uhvatili vodu tijekom jeseni i zime, kako bi bilo na raspolaganju ljudima te biljnom i životinjskom svijetu. Rijeka Orljava u idućih nekoliko dana mogla bi presušiti na području Požege. Kad bi imali akumulaciju iznad grada, ispuštali bi kod niskim vodostaja i dodavali biološki minimum", rekao je Đuroković.

Nemoguće je doploviti do luke Osijek

Kazao je i da je zbog niskog vodostaja bitno otežan i riječni promet. Trenutno je nemoguće doploviti do luke Osijek.

"Štete su velike, ali ovisimo o prirodi. Imamo ekstremnu sušu, a nažalost se u idućih sedam dana ne vidi povoljnija situacija. Nije dovoljna velika kiša u Baranji da bi se oporavio vodostaj Dunava kod nas – mora biti većih kiša uzvodno u Europi, a onda treba desetak dana da se osjeti podizanje vodostaja", poručio je.

Povijesno nizak vodostaj Dunava - 4 Foto: Marin Franov/Cropix

Kao i mnogi, i on se nada da će temperature uskoro pasti i da će u hrvatske krajeve stići kišni oblaci.

"Ponegdje ima problema s pitkom vodom, ali generalno vodoopskrba dobro funkcionira i ljudi imaju pitku vodu. Trebamo graditi više akumulacija i smanjiivati gubitke u sustavima – nije tajna da 50 posto vode gubimo u vodoopskrbnom sustavu. Voda je u cijelom svijete najvažniji resurs – imamo je dovoljno, ali treba njome dobro upravljati", rekao je Đuroković.