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Direktor Hrvatskih voda o potrošnji i vodoopskrbi: "Ova rijeka mogla bi presušiti"

PišeJ. M., 04. kolovoza 2026. @ 15:40 komentari
Zoran Đuroković
Zoran Đuroković Foto: Tom Dubravec/Cropix
Suša je dovela do problema s prometom, elektičnom energijom i vodoopskrbom, a ugrožene su i pojedine životinje.
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