Očajni otac ne prestaje tražiti svog sina nestalog u Njemačkoj: "Policija ništa ne radi, govore mi 'ha ha, ne ide to tako'"

I dalje se traga za 24-godišnjim Hrvatom koji je nestao u Njemačkoj. Obitelj je očajna jer još nema nikakvih informacija gdje je njihov Sven, koji je zadnji put viđen 10. kolovoza u Frankfurtu na Majni i od tada mu se gubi svaki trag.

U trenutku nestanka 24-godišnji Sven Poljak na sebi je imao crnu kratku majicu, tamno plave kratke hlače i crne tenisice marke Vans. U potragu za uključila se i policija, no članovi obitelji nisu zadovoljni načinom na koji se potraga odvija. Smatraju – policija ne radi dovoljno.

Iz diska otišao taksijem

Prema informacijama njegova oca, posljednje što zna je da je Sven navodno s prijateljem taksijem krenuo u Frankfurt. Izašao je kod neke šume obaviti nuždu i nije se vratio.

"Taj ga je dečko zadnji vidio, bili su zajedno u disku pa su otišli iz Darmstadta navodno taksijem u Frankfurt. Moj sin je samo ušao i izašao iz svog stana, vjerojatno po novce. Dijeli stan s jednom ženom koja ga je čula da je izašao i poslala mu SMS 'Kud si ti nestao?', a Sven joj je odgovorio da ide na nogometnu utakmicu, ali odmah joj je i poslao poruku zna li neku da bi se zabavljala s njima dvojicom", prepričao nam je otac zadnje što je uspio saznati.

Zatim su, kaže, krenuli u Frankfurt. Putem je Sven izašao mokriti kod neke šume, no dugo se nije vratio, a prijatelj je samo otišao dalje. "Bilo je to u 10 sati ujutro i da ga on nije vidio gdje piša? Navodno je s taksijem čekao 20 minuta i onda viknuo 'Sven' i otišao? Nije ni izašao iz auta? Kakav je to prijatelj?", pita se uznemireni otac koji tvrdi da policija ne radi ništa ili ne radi dovoljno. Kaže da nisu niti priveli tog prijatelja, niti mu provjerili mobitel. Obitelji se, kaže, nitko od njih nije ni javio.

Lociran mobitel

"Nitko ne radi na slučaju da se pronađe", tvrdi otac. "Sedmi dan od nestanka Svena, niti je itko došao mene ispitati za Svena, niti su pogledali bankovni karticu, kad je zadnji put upotrebljavana i gdje. Samo sam dobio lokaciju da je signal od mobitela u četvrtak lociran u Bensheimu i da se kretao prema Lorshu cijeli dan i to je sve", kaže otac koji je zatim sam s prijateljem otišao u to mjesto i polijepio slike svog sina i ispitivao ljude na ulici, no bez uspjeha.

Sven Poljak Foto: Facebook

Policiju zove svakodnevno. Ili se nitko ne javlja, ili dobije svaki puta drugog službenika kojem mora sve od početka objašnjavati. Nazvali su ga samo da ga pitaju zašto prijeti Svenovom prijatelju koji ga je zadnji vidio i koji ga je prema svojim riječima ostavio u šumi.

"Ha ha, ne ide to tako"

"Na moje pitanje kako još nisu ništa našli, on meni odgovori sa smiješkom 'ha-ha, ne ide to tako', oni rade po protokolu i javit će mi kad nešto pronađu", tvrdi otac koji je uvjeren da bi sve riješili samo da lociraju mobitel od Svenova prijatelja kud se kretao u nedjelju. Uzeli su samo njegovu izjavu, no on je angažirao odvjetnika i rekao policiji da mu iz Svenove obitelji prijete.

Sedam dana je prošlo od prijave, a oni još ništa nisu našli. "Pitali su sve taksiste i nitko nije tada tamo vozio. Pročešljali su lokaciju koju je taj prijatelj dao dva puta i isto ništa. I ja sam dvaput tamo s prijateljima pretraživao, ali ni traga", kaže otac te se pita kako im taj prijatelj nije sumnjiv?

"Obojica su uzeli neke droge, jer svi kažu da je taj dečko stalno uzimao, ali nitko ništa ne poduzima. Ja samo želim da mi se sin vrati, ali ne znam više šta da radim", očajan je Svenov otac.