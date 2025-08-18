Izdane nove preporuke za zaštitu djece na internetu, stručnjaci oprezni: "Ako to dođe u krive ruke..."

Raste broj slučajeva seksualnog zlostavljanja djece na internetu.



Iz Europske komisije stižu jače preporuke digitalnim platformama. Maloljetnički profili trebaju biti privatni, platforme trebaju ukloniti algoritame koji potiču ovisnost, a neke zemlje već su krenule u pilot projekt.

Obzirom na porast slučajeva, s uredbom o utvrđivanju pravila za sprečavanje i suzbijanje seksualnog zlostavljanja djece traže se novi načini zaštite.



Uz zaštitu djece, ipak neki smatraju kako bi se time moglo otvoriti i pitanje potpune kontrole društvenih mreža. Stručnjaci brinu otvaraju li se novim pravilima vrata za sveobuhvatni nadzor privatnih poruka građana.



Problematika je to o kojoj će se još razgovarati.

