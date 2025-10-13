Glasnogovornica UNICEF-a za Dnevnik Nove TV: "Ovo je početak nove faze patnje za ljude u Gazi"

Iz Gaze se za Dnevnik Nove TV javila glasnogovornica UNICEF-a Tess Ingram. Otkrila je da su ušli u dosad nedostupne dijelove Gaze te opisala atmosferu koja ondje vlada.

S njom je razgovarala reporterka Dnevnika Nove TV Petra Buljan.

"To su fantastične vijesti, da se ova razmjena dogodila i da su se obje strane ujedinile s obiteljima nakon toliko vremena. To je velika stvar za obitelji, ali i za budućnost prekida vatre koji očajnički treba održati", rekla je glasnogovornica.

Tess Ingram - 4 Foto: DNEVNIK.hr

"Atmosfera je miješana. Ljudima je laknulo što je došlo do prekida vatre, ali se i vraćaju kućama, shvaćaju da je sve uništeno i mire se sa svime što je uništeno protekle dvije godine. Uz olakšanje, osjećaju tugu i gubitak."

Ovo je, kaže, "početak nove faze patnje za ljude u Gazi". "Faza u kojoj možda ne padaju bombe, ali humanitarna kriza je vrlo stvarna. Ljudi imaju problema s pristupom pitkoj vodi, djeca su pothranjena, puno je takvih primjera! Dolazi zima, očajnički trebamo skloništa, toplu odjeću za ljude ovdje. Zato je humanitarni odgovor toliko važan sada, potrebe su ogromne zato moramo podići razinu spremnosti", poručila je glasnogovornica.

Objasnila je i kakva je situacija s humanitarnim koridorima te funkcioniraju li oni.

"Postoji glavni prijelaz na jugu Gaze koji se zove Kerem Shalom i kamioni prolaze onuda, pa tako i jučer kad smo primjetili povećan broj. Ali ima još prijelaza koji bi se mogli otvoriti tako da tražimo da se svi dostupni koridori u Gazu otvore za humanitarnu pomoć kako bismo mogli značajno pojačati obujam pomoći koji dolazi. To bi nam omogućilo da pomoć dolazi i sa sjevera i juga, to bi bilo super."

"Među ljudima se osjeti strepnja"

Misli da su se ljudi u Gazi i ranije razočarali u prekide vatre te da su nervozni jer misle da će se možda nešto dogoditi i da će dogovor propasti. "Nije na meni da predviđam što će se dogoditi, ali mogu reći da se među ljudima u Gazi osjeti strepnja. Koliko god se nadaju da je ovo posljednji prekid vatre koji su slavili, postoji bojazan da će ipak propasti", poručila je.

Svijet, kaže, mora pomoći na različite načine i nastaviti pritiskati sve uključene strane da ustraju u prekidu vatre.

"To je toliko važno za ljude u Gazi da se prekid vatre održi i da mogu započeti zaista dugačak proces ponovne izgradnje svojih života nakon užasa posljednje dvije godine! Mislim i da međunarodna zajednica može pomoći s financiranjem. Organizacije poput UNICEF-a i njegovih partnera očajnički trebaju više sredstava da donesu potrepštine u Gazu i nastave spašavati dječje živote."

Šokirana je, kaže, razinom uništenja dijelova Gaze u kojima dugo nisu imali pristup zbog bombardiranje.

"Ulice koje su bile pune trgovina i domova potpuno su sravnjene sa zemljom, nijedna zgrada nije ostala stajati! Voziš se kroz to i vidiš samo mase sivila, cigla i kamenja. Gotovo ti je muka kad to vidiš zbog razmjera! Tako je do kud ti seže pogled. Zaista je tužno, ne zbog srušenih zgrada, nego onoga što to znači za ljude koji se vraćaju u to područje. Zaista im je malo ostalo, čak ni voda. Puno ljudi danas nam je pokazivalo znak za vodu, pitajući možemo li im dati išta za piti", poručila je.