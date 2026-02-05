Mlade Amerikanke umrle u sobi luksuznog ljetovališta: "Trpjele su neizdrživu bol i shvaćale da umiru"

Obitelji triju mladih žena iz Massachusettsa koje su prošle godine umrle u odmaralištu u Belizeu podnijele su tužbu zbog ubojstva protiv hotela u kojem su boravile.

Wafae El-Arar (26), Kaoutar Naqqad (23) i Imane Mallah (24) umrle su od trovanja ugljičnim monoksidom dok su boravile u Royal Kahal Beach Resortu prošle veljače, priopćile su njihove obitelji mjesec dana nakon smrti.

Resort je sada među brojnim optuženicima u tužbi za nezakonito prouzročenu smrt, podnesenoj u utorak Okružnom sudu SAD-a u Massachusettsu, piše NBC News.

Kako je objasnio Louis J. Muggeo, jedan od odvjetnika koji zastupaju tužitelje, pretpostavka slučaja da se bolna smrt kojom su umrle mogla spriječiti. Optužili su odmaralište da je zbog uštede zaposlilo nesposobne instalatere, što je prouzročilo smrt triju mladih žena.

"To se moglo spriječiti. Nikada se nije smjelo dogoditi", rekao je.

Obitelji žrtava u tužbi navode da su smrti izravna posljedica "katastrofalnog kvara sigurnosnih sustava", uključujući nepravilnu ugradnju bojlera, neistraživanje prethodnih izvješća drugih gostiju koji su prijavili simptome izloženosti ugljičnom monoksidu i neuspjeh u postavljanju funkcionalnih detektora ugljičnog monoksida u apartmane.

Prema tužbi, žene su rezervirale putovanje u Belize početkom 2025. kako bi proslavile rođendan jedne od njih. Nakon dana provedenog na plaži, 20. veljače, upalile su tuš te je počeo raditi bojler, koji je ispuštao visoke koncentracije ugljičnog monoksida u apartmanu.

"Tri žene nisu bile svjesne opasnosti. Otrovni plin ih je svladao i vjeruje se da su umrle tijekom noći, trpeći neizdrživu bol pri svijesti i nesumnjivo shvaćajući da umiru", navodi se u tužbi.

Osoblje odmarališta otkrilo je njihova tijela oko podneva dva dana kasnije. Obdukcije svih triju žena potvrdile su da su umrle zbog trovanja ugljičnim monoksidom.

Istraga smrti Amerikanki otkrila je da apartman nije imao ispravan detektor ugljičnog monoksida, a odmaralište je nakon tragedije zamijenilo bojlere električnima.