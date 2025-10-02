Nestalu kćer pronašli na fotografijama kulta na drugom kontinentu: "Stigla sam božanskim prijevozom"

Žena iz Teksasa tvrdi da je afrički kult namamio njezinu 21-godišnju kćer, isprao joj mozak i odveo je tisućama kilometara daleko, u šumu na jugu Škotske.

Nestanak Kaure Taylor (21) prijavljen je u svibnju, a njezina obitelj zatim je na internetu naišla na njezinu fotografiju na kojoj se vidi kako živi kao "službenica" u takozvanom Kraljevstvu Kubala u Jedburghu, u Škotskoj.

Kaurina majka, Melba Whitehead, apelirala je na vlasti da njezinu kćer hitno deportiraju u SAD, piše Sky News.

Skupinom, odjevenom od glave do pete u tradicionalnu afričku odjeću, upravlja Kofi Offeh – koji sebe naziva Kraljem i njegova partnerica Jean Gasho, koja se predstavlja kao Kraljica.

Kofi Offeh, Jean Gasho i Kaura Taylor Foto: Profimedia

"Iskoristili su činjenicu da je bila ljuta"

Prije nego što su se smjestili u šumama uz granicu Škotske, oboje su živjeli na sjeveroistoku Engleske. Na internetu se pojavio video na kojem Offeh tvrdi da posjeduje Kauru i hvali se riječima: "Kupio sam te", nakon čega ona priseže na vjernost svojim "gospodarima".

Kamp na rubu industrijskog zemljišta sada je u središtu pravne borbe nakon što su im uručene obavijesti o deložaciji s privatnog i općinskog zemljišta.

Whitehead tvrdi da je sve započelo nakon obiteljske svađe poslije pandemije COVID-a. Rekla je da je kult vrbovao njezinu kćer, tada 19-godišnjakinju, preko društvenih mreža, prije nego što joj je kupljena karta u jednom smjeru za Ujedinjeno Kraljevstvo i novi život u šumi.

"Iskoristili su činjenicu da je bila ljuta. Potaknuli su je da ode. Iskoristili su i to što nije imala novca. Iskoristili su sredstva koja su imali na raspolaganju da je dovedu. Oni su to omogućili", tvrdi majka 21-godišnjakinje.

Na pitanje vjeruje li da je Kaura bila prisiljena napustiti SAD, Melba Whitehead je odgovorila: "Znam da jest. Potpuno su joj isprali mozak. Ovo je kult. Prvo što kult napravi je to da te odvoji od onih koji te vole."

Kofi Offeh, Jean Gasho i Kaura Taylor Foto: Profimedia

Sky News intervjuirao je Kauru Taylor nasamo, izvan takozvanog Kraljevstva Kubala. Ona je zanijekala da je prisiljena biti ondje i inzistirala: "Drugi me se ne tiču. Ljudi kojima je stalo do mojih interesa znaju zašto sam ovdje."

Rekla je da su "jedine stvari koje su važne kamp, drveće i kukci" – negirajući da je u kultu i odbacujući zabrinutost svoje obitelji. Na pitanje kako je, kao tinejdžerica bez novca, stigla u Ujedinjeno Kraljevstvo, rekla je da je pobjegla iz "teškog okruženja” i stigla "božanskim oblikom prijevoza". Dodala je da bi mogla pobjeći ako to želi, ali da to nema namjeru učiniti.

"Ispiranje mozga je najbolja stvar koja se ikada dogodila"

Policija Škotske rekla je za Sky News da nastoji "stupiti u kontakt s dotičnom osobom" nakon što je podnesena prijava zabrinutosti. "Ne znam zašto Škotska dopušta ovu ludost", rekla je Melba Whitehead. "Vjerujem da su Jean i Kofi oportunisti. Vjerujem da su pijavice i lešinari".

Jean Gasho i Kofi Offeh odbacili su optužbe kada se Sky News vratio u šumu tražeći njihov odgovor. Na pitanje vodi li kult koji ispire mozak Kauri, Offeh je odgovorio: "Ovo je Kraljevstvo… ispiranje mozga je najbolja stvar koja se ikada dogodila čovjeku ako dolazi iz pravog izvora. Svakom je mozgu potrebno da bude opran pravednošću."

Upitan je li prisilio 21-godišnjakinju, više je puta izbjegao dati izravan odgovor. "Ja sam Kralj Kubale i svi narodi pripadaju meni. Svi koje vidite preda mnom klanjaju se jer sam ja izabrani. Oni nisu prisiljeni, oni su pozvani."

Jean Gasho odbila je odgovoriti na desetak pitanja osim ako joj se ne obraća kao kraljici. "Kada me oslovite kao Kraljicu, tada ću odgovoriti na vaše pitanje", rekla je. Potom je počela pjevati tradicionalnu afričku pjesmu kako bi nadglasala daljnja pitanja novinara.