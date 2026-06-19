230 milijuna korisnika tjedno: ChatGPT želi u zdravstvenim savjetima postati apsolutni broj 1

Zdravstvena pitanja sve češće postaju jedno od glavnih područja primjene umjetne inteligencije, a OpenAI snažno ulaže u to da ChatGPT postane pouzdan izvor medicinskih informacija. Prema podacima tog američkog AI diva, više od 230 milijuna ljudi tjedno traži savjete o zdravlju putem ChatGPT-a.

U središtu spomenutih napora OpenAI-ja nalazi se Karan Singhal, bivši istraživač Googlea koji sada vodi OpenAI-ove zdravstvene istraživačke projekte. U razgovoru za Business Insider opisao je ambiciozan cilj, unaprijediti zdravstvene sposobnosti ChatGPT-a dovoljno da se poboljšaju ishodi za pacijente, uz istodobno izbjegavanje štetnih pogrešaka.

Zdravstvo je s vremenom postalo ključno područje unutar OpenAI-ja. Kada je Singhal došao sredinom 2024. godine, GPT-4o bio je vodeći model tvrtke. Kasnije je taj model postao predmet tužbi u kojima se tvrdilo da je poticao suicidalne misli i davao opasne savjete. Ti su postupci i dalje u tijeku, dok OpenAI poriče odgovornost i bilo kakvu nepravilnost.

Umjesto povlačenja iz primjene u zdravstvu, tvrtka je proširila svoj rad. Singhal je pak rekao da osjeća "odgovornost" za poboljšanje kvalitete zdravstvenih odgovora ChatGPT-a. Formirao je poseban istraživački tim i uspostavio suradnju s više od 200 liječnika, opisujući pristup kao "objedinjavanje mudrosti mnoštva".

Ti su napori doveli do stvaranja sustava HealthBench, evaluacijskog okvira razvijenog zajedno s liječnicima kako bi se procjenjivala učinkovitost umjetne inteligencije u zdravstvu.

"Kada znate kako nešto procijeniti, postaje puno lakše to i poboljšati", kaže Singhal. Dodaje da je OpenAI-ova obitelj modela GPT-5, prva generacija koja je tijekom cijelog razvoja posebno usmjerena na poboljšanje zdravstvenih savjeta. "Želite da modeli budu ispred svega ostalog", naglasio je.

OpenAI je u četvrtak objavio da je GPT-5.5 Instant u internim testiranjima nadmašio, i odgovore liječnika, i model GPT-4o. Tvrtka je također priopćila da je analiza milijardi anonimiziranih zdravstvenih poruka pokazala smanjenje od 71 posto u odgovorima označenima kao netočni tijekom prethodna dva mjeseca.

Gledajući unaprijed, Singhal smatra da chatbotovi mogu nadmašiti tradicionalno internetsko pretraživanje zdravlja, zahvaljujući personaliziranim razgovorima. Zdravstvena funkcionalnost ChatGPT-a, najavljena u siječnju, može se povezati sa zdravstvenim aplikacijama i prihvaćati učitane medicinske zapise.

"Prilagodba korisnika odvijat će se samo onoliko brzo koliko su ljudi spremni u praksi, pa ih morate usmjeravati, posebno kako se tehnologija poboljšava", poručio je na kraju Singhal.