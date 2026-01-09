Najstarija kći ruskog predsjednika Vladimira Putina, Maria Voroncova, imenovana je ravnateljicom Medicinskog istraživačkog i obrazovnog instituta (MRI) na Moskovskom državnom sveučilištu Lomonosov. O tome je 9. siječnja izvijestila internetska stranica Fakulteta fundamentalne medicine (FFM) Moskovskog državnog sveučilišta.

Voroncova je prethodno bila zamjenica ravnatelja instituta. U ruskim medijima prvenstveno se pojavljuje kao dječja endokrinologinja, ali poznato je da je bila Putinova savjetnica za genetski inženjering.

Institucija na čelo koje je imenovana Voroncova odgovorna je za sve što je vezano uz medicinu na Moskovskom državnom sveučilištu.

Medicinski istraživački i obrazovni institut Moskovskog državnog sveučilišta osnovan je u studenom 2023. Sastoji se od Fakulteta fundamentalne medicine, Sveučilišne klinike sa stacionarnim objektom od 300 kreveta i Centra za regenerativnu medicinu s istraživačkim i proizvodnim pogonom. Institut se sastoji od 19 odjela, 13 istraživačkih odjela i osam istraživačkih laboratorija. Fakultet ima otprilike 750 studenata preddiplomskog studija, preko 200 specijalizanata i studenata poslijediplomskog studija, piše VOT-TAK.

Marija Voroncova i njezina medicinska karijera

Maria Voroncova, poznata i kao Maria Faassen, navodno je najstarija kći Vladimira Putina. Rođena je 1985. i djetinjstvo je provela u Dresdenu. Godine 1991. obitelj Putin vratila se u Lenjingrad, ali je kasnije, tijekom žestokih sukoba u sjevernoj prijestolnici, otac nju i najmlađu kćer Katerinu poslao natrag u Njemačku, bojeći se za njihovu sigurnost.

Vladimir Putin Foto: Guliver Image/AP Photo/Pavel Bednyakov

Vladimir Putin ne priznaje svoje obiteljske veze s Katerinom i Marijom.

Voroncova je 2011. godine diplomirala endokrinologiju na Fakultetu fundamentalne medicine Moskovskog državnog sveučilišta, a doktorsku disertaciju obranila je 2017. godine. Radila je u Nacionalnom medicinskom istraživačkom centru (NMIC) za endokrinologiju, gdje je bila glavna istraživačica. Od 2022. do 2024. godine obnašala je dužnost prodekanice Fakulteta fundamentalne medicine Moskovskog državnog sveučilišta, a zatim je postala zamjenica ravnatelja za istraživanje u Znanstvenom institutu Moskovskog državnog sveučilišta.

Bloomberg je 2019. godine izvijestio da bi Marija Voroncova mogla biti savjetnica Vladimira Putina za genetski inženjering. Između ostalog, proučavala je metodu uređivanja gena poznatu kao CRISPR, koja uključuje uklanjanje defektnih gena tijekom umjetne oplodnje, što omogućuje rođenje genetski modificirane djece bez urođenih nasljednih bolesti. CRISPR su kritizirali mnogi znanstvenici, koji etičko pitanje njegove upotrebe uspoređuju s razvojem atomske bombe.

Službeno, ruski mediji predstavljaju Mariju Voroncovu kao pedijatrijsku endokrinologinju ili zaposlenicu Moskovskog državnog sveučilišta. Međutim, prema istrazi FBK-a objavljenoj u siječnju 2024., većinu novca primala je putem tvrtke Nomeko, koja se bavi "implementacijom naprednih tehnologija" u medicini i "stvaranjem modernog sustava za obuku liječnika". Iako je tvrtka imala samo pet zaposlenika, prema Navaljnijevom timu, Voroncova je tijekom godina vlasništva nad Nomekom mogla zaraditi otprilike milijardu rubalja (12 milijuna dolara).

Osim toga, prema FBK-u, Vorontsova posjeduje penthouse od 230 četvornih metara u stambenom kompleksu Barkli Gallery u središtu Moskve. Vrijednost mu se procjenjuje na otprilike 800 milijuna rubalja (10 milijuna dolara). Nekretnina je registrirana na Vorontsovinog sadašnjeg supruga, Jevgenija Nagornog.

Voroncovin bivši suprug, Jorrit Faassen, nizozemski je poslovni čovjek koji je prethodno obnašao visoke dužnosti u Gazpromu i Stroytransgazu. Putinova navodna kći s njim ima sina Romana. Navaljnijev tim otkrio je da Faassena na putovanjima u inozemstvo prati Dmitrij Ignatov, časnik FSO-a koji je dugi niz godina služio kao tjelohranitelj Vladimira Putina.

Od proljeća 2022. Maria Vorontsova je pod sankcijama Europske unije, Sjedinjenih Država, Ujedinjenog Kraljevstva, Kanade, Australije i Japana. Ministarstvo financija Sjedinjenih Država uvelo joj je ograničenja navodeći da da ona "vodi državno financirane programe genetskih istraživanja koje osobno nadzire Putin".

Ruski predsjednik Vladimir Putin i kineski predsjednik Xi Jinping nedavno su uhvaćeni su kako privatno raspravljaju o transplantaciji organa, biotehnologiji kao načinu produljenja života i mogućnosti života do najmanje 150 godina, na marginama vojne parade u Pekingu.