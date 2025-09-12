Tko je Tyler Robinson? Bio je stipendist, za Noć vještica maskirao se u Donalda Trumpa

Član obitelji otkrio detalje Tyler Robinson postao je politički angažiraniji posljednjih godina, rekao je član obitelji, prema riječima guvernera Utaha Spencera Coxa. Član obitelji spomenuo je nedavnu večeru kada je Robinson u razgovoru s drugim članom obitelji spomenuo da Charlie Kirk dolazi na Sveučilište Utah Valley. Cox je rekao da su "razgovarali o tome zašto ga ne vole i o njegovim stavovima", a član obitelji je "rekao da je Kirk pun mržnje i da širi mržnju".

FBI otkriva nove detalje Kash Patel, ravnatelj FBI-ja drži konferenciju za medije na kojoj se očekuju novi detalji o uhićenju.

Bijela kuća brani način na koji je šef FBI-a postupao u istrazi Bijela kuća brani direktora FBI-a Kasha Patela koji se našao pod pritiskom javnosti nakon što je pogrešno objavio informaciju o uhićenju osumnjičenika za pucnjavu, da bi se nedugo zatim morao ispraviti. Očekuje se kako će se Patel uskoro oglasiti na konferenciji za novinare u Utahu.

Priveden oko 23 sata po lokalnom vremenu Muškarac je priveden oko 23 sata po lokalnom vremenu, otkrivaju policijski dužnosnici za New York Times.

Sve priznao ocu Pritvoreni muškarac priznao ocu da je on pucao u Charlieja Kirka. Njegov otac je obavijestio vlasti i rekao da je osigurao da sin bude s njim dok ne bude formalno pritvore, piše CNN.

Poznato tko je ubio Kirka Objavljeno je da se osumnjičeni za ubojstvo Charlieja Kirka zove Tyler Robinson. Rođen je 2003. godine i iz Utaha je. Sky News je izvijestio da je pet osoba NBC-u potvrdilo ime Tylera Robinsona kao osumnjičenu osobu.

Najstroža kazna Trump je rekao kako se nada da će Kirkov ubojica dobiti smrtnu kaznu. Poručio je: "Kirk je bio najbolja osoba i nije ovo zaslužio".