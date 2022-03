Kineski predsjednik Xi Jinping ključna je osoba za posredovanje u okončanju ruske agresije na Ukrajinu, kazao je njemački politolog Christian Hacke.

Njemački politolog Christian Hacke smatra kako je kineski predsjednik Xi Jinping ključna osoba koja bi trebala posredovati u diplomatskim naporima za okončanje ruske agresije na Ukrajinu.

Hacke je u intervjuu za njemačku televiziju ARD rekao da se pokušaji za prestanak rata moraju odvijati i izravno između Rusije i Ukrajine, i to "na nivou boraca na bojištu", međutim, Europa, SAD i Njemačka bi "svakako trebali tražiti kanal za razgovor sa Xijem", navodi Deutsche Welle.

Posredovanje službenog Pekinga zagovara i visoki predstavnik EU-a za vanjsku politiku i sigurnost Joseph Borell.

"Nema alternative. Mi (Europljani) ne možemo biti posrednici, to je jasno (...) A ne mogu to biti ni SAD. A tko onda? To mora biti Kina, uvjeren sam u to", rekao je Borell u intervjuu španjolskom listu "El Mundo".

On također smatra da je perspektiva i neutralnost Ukrajine – odnosno ne ulazak u NATO-savez do daljnjeg – i da to možda ostaje kao jedina mogućnost za prekid rata. "Možda to više i nije aktualno, to ne znam, ali to ostaje kao mogućnost. Putin bi onda mogao stati, jer bi kod kuće mogao reći da je barem spriječio odlazak Ukrajine na Zapad".

U tom smislu kontraproduktivno je trenutno pozivati na integraciju Ukrajine u EU-a, smatra Hacke. "To samo potiče Putinov bijes."

Hacke dodaje i kako je ruski predsjednik Putin otvoreni makijavelist.

"Vidite to po napadu na nukleranu elektranu koja nije pogođena - nego zgrada pored. Jer on vrlo dobro zna da se vjetar može okrenuti. A osim toga zna i da ako bi napao atomskim oružjem važi staro pravilo Hladnog rata: Who strikes first dies second. (Tko udari prvi, umrijet će drugi)", zaključuje.

