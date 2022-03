Na Putinovom drugom popisu za odstrel su braća Kličko, Vitalij i Vladimir. Svijetom su nekad odjekivale njihove pobjede u boksačkim ringovima, a danas, apeli na mir, ali i poruka da su za svoju Ukrajinu spremni uzeti i oružje u ruke. Tko su oni, otkriva novinarka Petra Buljan.

"Apeliram na svjetske duhovne vođe. Dođite u Kijev i pokažite svoju solidarnost s ukrajinskim narodom. Učinimo Kijev centrom humanosti, duhovnosti i mira", pozvali su najpoznatije svjetske mirotvorce na društvenim mrežama.

Braća Kličko nedavno su apelirali na svjetske duhovne vođe, a već danima na društvenim mrežama bodre Ukrajince.

"Pravda je na našoj strani! Slava Ukrajini!", objavio je Vitalij Kličko. "Djelujte odmah! Zaustavite rat!", stoji na profilu njegova brata Vladimira, a Vitalij se obratio i Rusima. “Otiđite kući, ovdje nema ništa za vas!”.

Kijevski gradonačelnik i njegov brat i dalje se nalaze u Kijevu. Potiču ljude, podižu im moral, skupljaju donacije. A posjetili su i podzemnu željeznicu koja se preko noći pretvorila u rijetka sigurna utočišta u Kijevu. No dok su napetosti tek rasle, braća su najavila da su spremni na sve.

"Ne mogu ne raditi ništa, i neću. Zato sam ovdje. Zato sam se prijavio danas za teritorijalnu obranu", poručio je na početku rata bivši boksački prvak Vladimir Kličko.

"Moramo biti spremni uzeti oružje u svoje ruke i braniti zemlju", kazao je bivši prvak, a sada gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.

Bore se za građane, a nekada su to radili za naslove

Sada ispisuju političku povijest svoje zemlje, no onu boksačku već su ispisali. Cijela jedna boksačka era zove se baš po njima. Vladimir se može pohvaliti nizom od jedanaest godina bez ijednog poraza. I dok je on skupljao boksačke poene, Vitalij je skupljao one političke. Rukavice je objesio o klin 2005., a već sljedeće godine politički se aktivirao.

U lidera oporbe prometnuo se 2014. godine. Zagovarao je tada ulazak u Europsku Uniju i udaljavanje od Rusije. Zašto se, nakon svega, upustio u politiku objasnio je za Novu TV još 2011.

"Ne želim čekati, imam viziju, enegiju i želju što prije mijenjati stvari u Ukrajini. Zato to radim", kazao je tada.

Braća Kličko često ističu važnost obrazovanja, obojica su doktori znanosti i govore po nekoliko stranih jezika. No, Vitalij je istaknuo kako je politika, poseban izazov. "Puno je lakše biti prvak svijeta u boksu, nego političar u Ukrajini", kazao je.

Na borbu jedan protiv drugoga nikada nisu pristali. "Vladimir nije samo moj brat, nego i moj prijatelj. Blizak prijatelj", objasnio je tu činjenicu Vitalij.

A sada je pred njima i svim Ukrajincima ona najteža borba - za suverenost.

