Danas je 12. dan ruske invazije na Ukrajinu. U mnogim gradovima nedostaje vode, grijanja pa i hrane. Humanitarna katastrofa najočitija je u Mariupolju gdje je zbog paljbe još jednom onemogućena evakuacija civila.

Tijek događaja pratite iz minute u minutu.

7:22 50 ruskih diplomata, uključujući i članove njihovih obitelji, odlazi iz New Yorka u Moskvu, javlja CNN.

07:11 Ruska vojska objavila je kako će otvoriti više humanitarnih koridora diljem Ukrajine. Primirje bi trebalo početi u 10 sati po moskovskom vremenu, odnosno oko osam sati po našem. Humanitarni koridori trebali bi se otvoriti kod Kijeva, Mariupolja, Harkiva i Sumija.

Ruska vojska priopćila je kako odluka dolazi nakon osobnog zahtjeva francuskog predsjednika Macrona. Zadnji pokušaj prekida vatre propao je u subotu.

07:08 Ukrajina će pozvati najviši sud Ujedinjenih naroda da naloži Rusiji da zaustavi svoju invaziju, tvrdeći da Moskva opravdava napad na temelju pogrešnog tumačenja Konvencije o genocidu. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da je ruska "posebna vojna operacija" nužna "kako bi se zaštitili ljudi koji su bili izloženi maltretiranju i genocidu" u istočnoj Ukrajini, misleći na one kojima je prvi ili jedini jezik ruski. Kijev će u ponedjeljak na početku suđenja pozvati suce da nalože takozvane "privremene mjere" za zaštitu Ukrajine.

Ukrajinska tužba podnesena Međunarodnom sudu pravde (ICJ) usredotočena je na tumačenje Konvencije o sprječavanju i kažnjavanju genocida iz 1948., ugovora koji su potpisale obje zemlje. Ukrajina u tužbi navodi da ruska tvrdnja o genocidu nije istinita i da Putin nema pravnog opravdanja za invaziju.

Prošli tjedan je izvršni odbor Međunarodne udruge znanstvenika koji se bave genocidom priopćio da je Putin "zlouporabio izraz genocid". "Nema apsolutno nikakvih dokaza da se u Ukrajini događa genocid", rekla je predsjednica udruge Melanie O'Brien Reutersu.

07:04 Australski premijer Scott Morrison pozvao je Kinu da se pridruži globalnim naporima za okončanje ruske invazije na Ukrajinu jer misli da nema zemlje koja će imati veći utjecaj od Kine na kraj rata na istoku Europe.

7:00 Kijev se priprema za veliki napad. Gradom su cijelu noć patrolirali dragovoljci i vojska. Ukrajinski obrambeni dužnosnici upozorili su da Rusija priprema svoje snage za sveobuhvatni napad na Kijev.

07:01 Cijelu noć vodile su se borbe u Irpinju, predgrađu Kijeva.

6:55 U Rusiji je uhićen svećenik koji je jučer održao antiratnu propovijed, piše BBC.

6:50 Ukrajinske snage tvrde da su oslobodile Churchiv, grad jugoistočno od Harkiva.

6:30 Rusi ponovo bombardiraju južni lučki grad Mikolajiv. Bombardiranje je počelo oko 5 sati ujutro po lokalnom vremenu.

Gradonačelnik Oleksander Senkević je na Facebooku napisao kako su ruske snage bombardirale stambene zgrade. "Puno je projektila koji nisu eksplodriali. Ne prilazite im, nemojte ih pomicati", napisao je.

This morning, #Mikolayiv was shelled by Smerch multiple-launch rocket systems. pic.twitter.com/U4Cs0VWk0N