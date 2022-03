Konvoj civila nije mogao napustiti opkoljeni lučki grad Mariupolj u nedjelju jer su ruske snage nastavile granatirati ga unatoč dogovoru o prekidu vatre, objavile su lokalne vlasti.

"Krajnje je opasno izvesti ljude iz grada pod takvim uvjetima", objavilo je gradsko vijeće na svojoj mrežnoj stranici.

Proruski separatisti i Ukrajinska nacionalna garda međusobno su se u nedjelju optuživali za novi neuspjeh u uspostavi humanitarnog koridora za evakuaciju civila, dan nakon propasti prvog pokušaja.

People are living in terror in Mariupol, desperate for safety.



Today’s attempt to start evacuating an estimated 200,000 people has failed.



The failed attempts underscore the absence of a detailed and functioning agreement between parties to the conflict. #Ukraine



Thread 👇