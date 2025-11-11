Europska sila povećava vojsku, vode se žestoke rasprave: "Zemlja mora biti spremna"

U njemačkoj se vodi žestoka rasprava o novačenju. Ministar obrane Boris Pistorius (SPD) i obrambeni stručnjak CDU-a Thomas Röwekamp očekuju dogovor koalicije u raspravi o novačenju ovog tjedna.

Pistorius je rekao da je postignut napredak, a CDU-ov stručnjak za obranu također je rekao da očekuje dogovor ovog tjedna te da preostaje samo dovršiti detalje. Pistorius inzistira na sveobuhvatnom novačenju svih mladića određenog godišta u reformi vojne službe. Nadalje, trebali bi postojati "obavezni elementi" ako se ne može pronaći dovoljno dobrovoljaca za Bundeswehr, rekao je ministar. Cilj je, objasnio je, "biti zaista sposoban djelovati u slučaju obrambene krize i točno znati tko je sposoban za novačenje i da zemlja bude operativno spremna". To, ustvrdio je, mora biti regulirano zakonom.

Pistorius je ponovio da bi njemačke oružane snage trebalo ojačati dobrovoljnom vojnom službom, piše Tagesschau. "Stoga", dodao je, "ako se, suprotno očekivanjima, to pokaže nedovoljnim, tada će se uvesti obvezna vojna služba."

Trenutno u njemačkim oružanim snagama služi otprilike 182.000 vojnika. Kako bi se ispunile obveze prema NATO-u, planira se povećanje na oko 260.000 aktivnih vojnika. Također će se dodati dodatnih 200.000 pričuvnika.

Signal Putinu

Predsjednik Saveza njemačkih oružanih snaga, André Wüstner, kritizirao je Odbor za obranu. Doveo je u pitanje čini li se sve kako bi se Bundeswehr osposobio za što bržu obranu. Iako Savez njemačkih oružanih snaga podržava dobrovoljni pristup, smatra da se u zakon o vojnoj službi sada mora ugraditi "mehanizam prebacivanja" u slučaju da nema dovoljno dobrovoljaca. "To će i šef Kremlja Vladimir Putin shvatiti kao jasan signal sigurnosne politike o željenoj sposobnosti odvraćanja", napomenuo je.

Novečenje su kritizirali i mladi Nijemci. Glavni tajnik Savezne studentske konferencije, Quentin Gärtner, govorio je o raširenoj nesigurnosti među mlađom generacijom. Napomenuo je da su mladi muškarci posebno snažno pogođeni raspravom. Kao i u mnogim drugim područjima, mladi ljudi su zapravo isključeni iz procesa donošenja odluka. Nadalje, komunikacija oko predloženog sustava lutrije bila je katastrofalna.

Njemačko savezno vijeće mladih također je postavilo pitanje zašto se i stariji ljudi ne bi novačili.

Novi zakon o vojnoj službi trebao bi stupiti na snagu 1. siječnja. Vojna služba će se u početku temeljiti na dobrovoljnom sudjelovanju. Točka sporenja unutar vladajuće koalicije je što će se dogoditi ako propadnu napori za regrutiranje većeg broja osoblja za njemačke oružane snage na dobrovoljnoj osnovi. Koalicija raspravlja o tome koje mehanizme treba provesti ako se ne javi dovoljno dobrovoljaca. Pistorius odbacuje sustav lutrije o kojem se trenutno raspravlja unutar koalicije.