Njemački kancelar priznao: "U krizi smo, problemi su veći nego smo mislili"

Njemački kancelar Friedrich Merz priznao je da se suočavanje s ekonomskim izazovima zemlje pokazuje kao puno veći pothvat nego što je isprva očekivao.

"Ovo kažem i samokritično - ovaj zadatak je veći nego što je netko mogao zamisliti prije godinu dana. Nismo samo u razdoblju ekonomske slabosti, već smo u strukturnoj krizi našeg gospodarstva", rekao je Merz u govoru u Osnabrücku u subotu.

Europski industrijski gigant i najveći izvoznik, kao i jedan od glavnih trgovinskih partnera Hrvatske se nakon ruske invazije na Ukrajinu i američkih trgovinskih tarifa, bori s visokim troškovima energije.

Podaci objavljeni u petak pokazali su da se njemačka ekonomija u drugom tromjesečju smanjila 0,3 posto u usporedbi s prva tri mjeseca ove godine. Merz se u govoru obratio i članovima svoje stranke, Kršćansko-demokratska unije u Donjoj Saskoj, matičnoj saveznoj državi proizvođača automobila Volkswagen AG.

"Najkasnije do ovog tjedna nitko ne bi trebao imati iluzija o tome koliko su duboki i dalekosežni izazovi s kojima se suočavamo", poručio je i istaknuo pad Volkswagenove zarade u drugom tromjesečju nakon oporezivanja od 36% kao samo "jednu od mnogih poruka".

"Veliki dijelovi našeg gospodarstva više nisu uistinu konkurentni, a to je pitanje cjenovne konkurentnosti. Kvaliteta je i dalje dobra, a čelnici tvrtki prepoznaju te izazove. Ali temeljni uvjeti u Njemačkoj jednostavno nisu bili dovoljno dobri u posljednjem desetljeću", dodao je Merz.

Otkad je ove godine preuzeo dužnost, Merz je obećao sveobuhvatne reforme usmjerene na smanjenje birokracije, modernizaciju infrastrukture i poticanje domaće potražnje. Njegova vlada planira stotine milijardi eura ulaganja u ceste, mostove i oružane snage kako bi povećala produktivnost, prenosi Bloomberg.

U subotu je istaknuo nove porezne poticaje za poslovna ulaganja i ponovio svoje protivljenje povećanju poreza za srednja poduzeća. Također je priznao da će američke tarife od 15% na njemački izvoz biti teret za gospodarstvo, iako je upozorio da bi otvoreni trgovinski rat s Washingtonom mogao biti puno gori.