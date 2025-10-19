Nevjerojatno otkriće na granici NATO članice

Službenici poljske jedinice granične straže otkrili su u petak tunel koji povezuje Bjelorusiju s Poljskom.

Poljski granični službenici pronašli su tunel koji povezuje bjelorusku stranu granice s poljskom granicom, a o otkriću je u petak izvijestio ministar unutarnjih poslova i administracije Marcin Kierwiński u objavi na društvenoj mreži X.

"Službenici su otkrili tunel ispod barijere na poljsko-bjeloruskoj granici. Tunel je započinjao i završavao oko 20 metara od same granice s bjeloruske strane. Zahvaljujući naprednim elektroničkim sustavima na barijeri poljsko-bjeloruska granica učinkovito je zaštićena!" napisao je uz fotografije.

‼️ Funkcjonariusze @podlaski_sg odkryli tunel pod barierą na polsko-białoruskiej granicy. Podkop zaczynał się na 🇧🇾i kończył około 20 m od granicy po 🇵🇱 stronie. Dzięki zaawansowanym systemom elektronicznym na barierze granica polsko-białoruska jest skutecznie chroniona! pic.twitter.com/OSBovY5Mkf — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) October 17, 2025

Ovo je drugi tunel ispod poljsko-bjeloruske granice otkriven ove godine. Prvi je pronađen na području postaje granične straže u Narewki.

Samo proteklog četvrtka poljska granična straža zabilježila je 60 pokušaja ilegalnog ulaska u zemlju, a od početka godine njih više od 26 tisuća, piše Euronews.