Incident s hrvatskim izaslanicima, intervenirala i vojska: "Ne žele se suočiti sa strahotama logora"

Izaslanstvima koja su u subotu u Morinju odale počast povodom 34. obljetnice uspostave tog logora crnogorska vojska zabranila je snimanje, upozorili su dubrovačko - neretvanski župan Blaž Pezo, predsjednik dubrovačkog Gradskog vijeća Marko Potrebica i načelnik Konavala Božo Lasić.

Zabrana snimanja odnosila na izaslanstva, službene fotografe i članove protokola s obje strane, izvijestio je župan Pezo te ocijenio nevjerojatnom zabranu dokumentiranja polaganja vijenaca.

"Moramo istaknuti poštovanje prema potpredsjedniku Vlade Crne Gore Ervinu Ibrahimoviću koji je pokazao dostojanstvo, ljudskost i način na koji se treba odati poštovanje prema svima koji su prošli strahote logora Morinj. Međutim, razočaran sam što smo i danas svjedočili postojanju i 'one druge' Crne Gore koja nije spremna osuditi velikosrpske politike koje su dovele do napada na dubrovačko područje, razaranja, stradanja i oduzimanja nevinih života", rekao je Pezo.

Zaista je nevjerojatno, dodao je, da je odlukom vlasti, koju su provodili pripadnici policije i vojske Crne Gore, zabranjeno na bilo koji način dokumentirati polaganje vijenaca i paljenje svijeća u logoru Morinj.

"Dokaz je to da se veliki dio službene vlasti u Crnoj Gori ne želi suočiti s prošlošću i strahotama logora Morinj, što je za nas porazno i neprihvatljivo", ustvrdio je.

Predsjednik dubrovačkog Gradskog vijeća Marko Potrebica u objavi na društvenim mrežama također je ocijenio da nastup ministra Ibrahimovića pokazuje Crnu Goru koja je iskreno posvećena europskom putu i suočavanju s prošlošću, dok su prema nalogu ministra obrane Dragana Krapovića - prema kojem nije bilo dopušteno fotografiranje svečanosti polaganja vijenaca, iako je to prethodnih godina bilo uobičajeno - pripadnici Ministarstva obrane "grubo i neprimjereno" pokušali zabraniti snimanje.

"Prilikom odavanja počasti polaganjem svijeće s hrvatskim grbom na spomen- obilježje, dogodio se neprimjereni agresivni verbalni nastup djelatnika Ministarstva obrane Crne Gore prema članici izaslanstva Grada Dubrovnika. Reagirao sam povišenim tonom i prekinuo takvu komunikaciju. Zabranom slikanja ne može se izbrisati povijest. Kultura sjećanja i poštovanje prema žrtvama temelj su istinskog pomirenja i europskih vrijednosti koje svi trebamo dijeliti", napisao je Potrebica.

"Podržavam Crnu Goru na njezinu putu prema EU, ali taj put mora uključivati i priznanje zločina počinjenih prema našem Gradu i našim ljudima", istaknuo je.

Konavoski načelnik Božo Lasić naveo je u objavi da je izrazito neugodnu situaciju potencirala crnogorska vojska koja je zabranila fotografiranje i snimanje televizijskim ekipama, ali i svakom ponaosob, no da je ipak uspio napraviti dvije fotografije kao trajni podsjetnik. "Ovakve situacije nam pokazuju da unutar Crne Gore postoje struje koje se nikad nisu pomirile, a ni prihvatile agresorski dio svoje povijesti“, ustvrdio je Lasić.