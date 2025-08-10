Izraelska vojska ostaje u izbjegličkim kampovima: "Ovo je pravi model"

Izraelske trupe ostat će u dijelovima Zapadne obale s velikom koncentracijom palestinskih izbjeglica najmanje do kraja godine, izjavio je u nedjelju ministar obrane Israel Katz.
Katz je na X-u napisao da su četvrti u Dženinu, Tulkarimu i Nur Šamsu bile "legla terora" koja su, uz potporu Irana djelovala protiv Izraela.
Nakon opsežne vojne operacije, poručio je, "danas u kampovima više nema terora. Ovo je pravi model za borbu protiv terorizma - napadanje i progon u Judeji i Samariji, u Gazi i svugdje.".
Početkom godine izraelska vojska pokrenula je najveću ofenzivu u posljednjih nekoliko godina protiv palestinskih militanata na sjeveru Zapadne obale. U napadima je ubijen velik broj ljudi, a deseci tisuća Palestinaca su napustili svoje domove.
Ujedinjeni narodi i Europska unija kritizirali su operaciju, a UN je naveo da su među ubijenima bile i žene i djeca.
U veljači je Ured visokog povjerenika UN-a za ljudska prava upozorio na "neviđeni razmjer masovnog raseljavanja kakav nije viđen desetljećima na okupiranoj Zapadnoj obali".
Prije ofenzive zabilježeni su učestali napadi na Izraelce na Zapadnoj obali.
Od početka rata u Gazi, prije gotovo dvije godine, poraslo je i nasilje izraelskih doseljenika prema Palestincima, navodi Reuters.
Izrael je Zapadnu obalu i Istočni Jeruzalem zauzeo u Šestodnevnom ratu 1967.
Danas u tim područjima živi oko 700.000 izraelskih doseljenika među tri milijuna Palestinaca.
Palestinci ta područja smatraju svojim budućim državnim teritorijem, s Istočnim Jeruzalem kao glavnim gradom.