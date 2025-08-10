Izraelska vojska ostaje u izbjegličkim kampovima: "Ovo je pravi model"

Izraelske trupe ostat će u dijelovima Zapadne obale s velikom koncentracijom palestinskih izbjeglica najmanje do kraja godine, izjavio je u nedjelju ministar obrane Israel Katz.

Katz je na X-u napisao da su četvrti u Dženinu, Tulkarimu i Nur Šamsu bile "legla terora" koja su, uz potporu Irana djelovala protiv Izraela.

Nakon opsežne vojne operacije, poručio je, "danas u kampovima više nema terora. Ovo je pravi model za borbu protiv terorizma - napadanje i progon u Judeji i Samariji, u Gazi i svugdje.".

מחנות הפליטים בצפון השומרון - ג'נין, טולכרם ונור א-שאמס - היו חממות טרור שנבנו במימון, חימוש והכוונה איראנית כחזית נוספת נגד ישראל, ומשם יצאו פיגועים לכל רחבי יו"ש.



בהמשך לביקוריי בשטח ומפגשים עם מפקדים וחיילים, הנחיתי את צה"ל לשנות מדיניות.



צה"ל פתח במתקפה עוצמתית על מחנות… pic.twitter.com/V9cn20O2eN — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 10, 2025

Početkom godine izraelska vojska pokrenula je najveću ofenzivu u posljednjih nekoliko godina protiv palestinskih militanata na sjeveru Zapadne obale. U napadima je ubijen velik broj ljudi, a deseci tisuća Palestinaca su napustili svoje domove.

Ujedinjeni narodi i Europska unija kritizirali su operaciju, a UN je naveo da su među ubijenima bile i žene i djeca.

U veljači je Ured visokog povjerenika UN-a za ljudska prava upozorio na "neviđeni razmjer masovnog raseljavanja kakav nije viđen desetljećima na okupiranoj Zapadnoj obali".

Prije ofenzive zabilježeni su učestali napadi na Izraelce na Zapadnoj obali.

Od početka rata u Gazi, prije gotovo dvije godine, poraslo je i nasilje izraelskih doseljenika prema Palestincima, navodi Reuters.

Izrael je Zapadnu obalu i Istočni Jeruzalem zauzeo u Šestodnevnom ratu 1967.

Danas u tim područjima živi oko 700.000 izraelskih doseljenika među tri milijuna Palestinaca.

Palestinci ta područja smatraju svojim budućim državnim teritorijem, s Istočnim Jeruzalem kao glavnim gradom.