Malena Danka je mrtva, vijest objavio Vučić: "Uhićene su dvije osobe, priznale su ubojstvo"

desetog dana potrage za nestalom Dankom Ilić (2) objavljeno je da je djevojčica ubijena

dvije osobe uhićene su zbog ubojstva Danke

Vučić: Priznali su ubojstvo

austrijska policija potvrdila je da na snimci iz Beča nije Danka, utvrđen je identitet osoba

žena sa snimke iz Beča: Moj život je pakao

Tijek događaja i detalje potrage za Dankom pratite u nastavku:

10:15 - Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić objavio je da su uhićene dvije osobe koje su priznale da su ubile malenu Danku.

"Imamo loše vijesti, za našu malu Danku iz Bora. Uhićeno je dvoje ljudi koji su koliko razumijem priznali ubojstvo. Sad ih vode do mjesta gdje su bacili tijelo," rekao je Vučić na izvanrednoj sjednici vlade u palači Srbija.

Pronađen je navodno i automobil u kojem su bili tragovi krvi.

8:55 Nakon što je austrijska policija objavila da na spornoj snimci iz Beča nije Danka Ilić, oglasio se MUP Srbije i poručio da nastavljaju intenzivan rad na pronalasku djevojčice i svih okolonosti njezina nestanka.

"Policijski službenici iz više organizacionih jedinica MUP-a su na terenu i ispituju i provjeravaju sve informacije i saznanja u vezi sa nestankom Danke Ilić", navodi policija.

8:00 Austrijska policija isključila je bilo kakvu povezanost Rumunjki s videosnimke iz Beča s nestalom djevojčicom Dankom Ilić (2).

Rumunjka sa snimke iz Beča rekla je kako se odmah javila policiji, ali da su ju poslali kući.

"Dobila sam nekoliko poruka kako se na društvenim mrežama i na televiziji u Srbiji i Rumunjskoj širi snimka s mojim licem i da me traže zbog nestalog djeteta. Odmah sam otišla u nedjelju na policiju i tražila pomoć. Savjetovali su me da se javim policiji u Beču i to sam jučer napravila. U utorak sam otišla u policiju u 21. okrug, tražila sam da mi pomognu i zaštite mene, moje dijete i moju majku, samo su me poslali kući. Oni su me samo poslali kući. Bila sam jako uplašena, nisam znala što da radim. Obuzeo me strah da ću ostati bez posla", izjavila je žena za "Kosmo".

Nakon obrata u istrazi oglasio se i otac nestale djevojčice.

Deseti je dan potrage za djevojčicom Dankom Ilić koja je nestala 26. ožujka oko 13:45 u Banjskom Polju kod Bora dok je bila s majkom i bratom. Nadu je obitelji i istražiteljima dala snimka iz Beča na kojoj je djevojčica njezinih godina s dvije žene, Rumunjke. Međutim, austrijska policija objavila je kako na snimci ipak nije nestala Danka te je utvrdila identitet osoba sa snimke. Interpol je za Dankom Ilić raspisao žutu tjeralicu.

Policija i dalje pretražuje teren u naselju gdje je djevojčica posljednji put viđena.