Istraga o nestanku djevojčice Danke ide u dva smjera, forenzičar: "To što traje vjerojatno upućuje na jedno"

deveti dan potrage za nestalom Dankom Ilić (2)

raspisana žuta Interpolova tjeralica

Majka pogledala snimku iz Beča

o videu na kojem je djevojčica koja sliči nestaloj Danki oglasila se policija iz Beča

Tijek događaja pratite u nastavku:

09:40 Austrijska policija komentirala je istragu o snimci iz Beča.

"Intenzivno se radi na slučaju Danke Ilić. Posebno se radi na utvrđivanju je li djevojčica sa snimke Danka Ilić. U tijeku su daljnja vještačenja. Bečka državna kriminalistička policija vodi istragu i radi na utvrđivanju. Potraga za ženama sa snimke je u tijku", rekli su za Republiku.

09:30 Dodatna patrola policije, jedan crni kombi i marica stigli su nešto poslije osam sati u Banjsko Polje i uputili se u smjeru kuće gdje je prije devet dana nestala djevojčica Danka Ilić, javlja Blic.

08:45 Forenzičar Dušan Keckarević rekao je da vjeruje da policija raspolaže velikim brojem informacija o Dankinom nestanku, ali informacije ne objavljuje javno. Istaknuo je i da je zabrinjavajuće to što je prošlo puno vremena, a to ne ide u prilog pronalasku djevojčice. Snimka iz Beča, utvrdio je za Blic, samo je pobudio nadu da je djevojčica živa.

"Naša zapažanja da sliči i da ima sličan hod, iz toga možemo samo zaključiti da može odgovarati identitetu. Identitet se može utvrditi i preko DNK analize, ali za to nam treba da se djevojčica nađe... Očigledno je da to traje, a to što traje vjerojatno upućuje na to da - to nije to, ali da ne trčimo pred rudo...", rekao je Keckarević.

U trenutku nestanka, osim trudne majke Ivane Ilić, u Banjskom Polju je bio i Dankin stariji brat. Ivana Ilić za medije je rekla da od kobnog dana nije vidjela svog sina.

"Pitanje je što i brat možda zna i što je on vidio, bez obzira na to što se dogodilo sve tako brzo nakon odlaska majke da starijem djetetu da vodu. Pitanje je da li i on bilo šta zna. Ovdje nemate nikakvu indikaciju prisustva bilo kog drugog", objasnio je Keckarević i naglasio da su u ovom slučaju svi osumnjičeni te da je neophodno koristiti poligraf.

08:35 Poznati austijski medij Kronen Zeitung objavio je priču pod naslovom "Nestala djevojčica iz Srbije mogla bi biti u Beču", a u kojem piše o potrazi za nestalom Dankom Ilić.

08:20 Bečka policija je, pišu srpski mediji, napravila foto-robot dvije rumunjske državljanke za koje se sumnja da su na snimci iz Beča s djevojčicom koja podsjeća na Danku Ilić. Ženama se, naime, ne vide lica pa se potraga zasniva na foto-robotu. Kako se vidi na snimci, jedna od žena je u žutoj, a druga u rozoj odjeći. S djevojčicom stoje na stanici u Beču, a pored se nalazi plavo-zelena putna torba.

08:00 Istraga nestanka Danke Ilić (2) kreće se u dva smjera. Policija i dalje pretražuje teren u naselju gdje je djevojčica posljednji put viđena. Drugi smjer istrage odnosi se na snimku iz Beča na kojoj je djevojčica za koju se sumnja da je nestala Danka.

Teren u Banjskom Polju pretraživan je više puta. Tu su osim policije bili i vatrogasci, tim za spašavanje iz ruševina... Na terenu je bila teška mehanizacija, kopalo se i lopatama, a pretražen je i tunel u blizini Banjskog Polja. No, nije pronađen nikakav trag koji bi upućivao na to gdje se Danka nalazi.

Drugi pravac istrage je snimka koja se pojavila tijekom vikenda. Na njoj je djevojčica koja sliči Danki, a objava videa digla je javnost na noge. Snimio ju je srpski državljanin na jednoj tramvajskoj stanici u Beču, a osim djevojčice koja podsjeća na Danku, na njoj su i dvije žene za koje snimatelj tvrdi da su Rumunjke. U istragu se nakon objave videa uključila i bečka policija.

Podsjetimo, dvogodišnja Danka Ilić nestala je 26. ožujka oko 13:45 u Banjskom Polju kod Bora. U trenutku nestanka na sebi je imala ljubičaste hlače, maslinasto zelenu jaknu i kosu zavezanu u rep. Malena ima smeđu kosu, smeđe oči i visoka je oko 85 centimetara. Zbog Dankinog nestanka u Srbiji je prvi put aktiviran sustav Amber alert, odnosno Pronađi me.

